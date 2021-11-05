儿童接种有哪些注意事项？怎样确保安全有序？

近日，多地启动3至11岁人群的新冠病毒疫苗接种。国家卫生健康委有关负责人表示，将按照知情同意自愿的原则，积极引导3至11岁适龄无禁忌人群“应接尽接”，力争12月底前完成全程接种。

各地疫苗接种现场情况如何？怎样确保接种工作安全有序？儿童接种有哪些注意事项？针对这些公众关心的问题，新华社记者进行了采访。

知情同意书、应急预案、贴纸奖励……接种现场力求万无一失

10月31日，浙江省杭州市拱墅区首个新冠病毒疫苗接种小学生专场启动。小河湖墅街道社区卫生服务中心里，8个登记台、5个接种台，迎来500多位小学生和他们的家长。

为了让低年龄段小朋友克服恐惧心理，留观室里滚动播放着动画片。社区还准备了“秘密武器”——奖励卡通贴纸和棒棒糖。

杭州市小河湖墅街道社区卫生服务中心主任夏燕军介绍，中心与街道、学校三方联动，就场地布置、通知动员、人员安排、疫情防控、流程设置、应急物品、医疗保障等各类事项反复推敲细节，力求万无一失。

11月1日一早，在广东实验中学荔湾学校第二小学部，经过查验健康码、行程码、测量体温后，家长带着小朋友走进校园，依照班级事先划定的时间段，开始疫苗接种流程。

记者在现场看到，广州荔湾区人民医院的医务人员先是询问近期病史，其后查验知情同意书、流行病学史调查问卷，再扫描手机上“粤苗”应用程序、核对小朋友个人信息，然后才出具相关单据。

在安徽省合肥市肥西县，董岗学区中心学校的临时接种点将为一所小学和三所幼儿园的适龄儿童提供接种服务。11月1日，记者现场看到学生及家长在老师和医务人员的引导下，有序排队签署知情同意书，经确认无接种禁忌后，依次进入接种室。经过30分钟留观，无不良反应方可离场。

10月31日，在杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心，完成疫苗接种的小学生拿到棒棒糖奖励。（图片由受访者提供）

3岁以上、自愿原则、群体免疫……适龄无禁忌人群年底前“应接尽接”

据不完全统计，还有湖北、海南、辽宁、甘肃、河北、北京等省份已启动3至11岁人群新冠病毒疫苗接种。国家卫生健康委公布的数据显示，截至10月29日，全国3至11岁人群已经接种新冠病毒疫苗超过353万剂次。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，过去认为新冠肺炎在儿童中发病率较低，但随着疫情在全球流行，发现儿童的发病水平增加，重症、死亡率在部分国家超过流感。基于预防发病、降低重症、建立群体免疫等原因，有必要为儿童接种新冠病毒疫苗。

此前，国务院联防联控机制综合考虑我国新冠病毒疫苗的生产能力、接种能力、临床试验情况和防控工作实际，已将疫苗接种目标人群由12岁以上调整为3岁以上。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，将按照知情同意自愿的原则，积极引导3至11岁适龄无禁忌人群“应接尽接”，力争12月底前完成全程接种。

以浙江省为例，全省3至11岁人群共有548.37万人。浙江省卫生健康委副主任夏时畅说，综合国家疫苗供应情况计划，11月20日前完成3至11岁人群新冠病毒灭活疫苗第一剂次接种，12月20日前完成两剂次全程接种。

11月1日，在广东实验中学荔湾学校第二小学部，医务人员为接种疫苗的学生进行信息登记。新华社记者 邓华 摄

接种禁忌、心理疏导、与其他疫苗“错身”……儿童接种要注意这些

3至11岁儿童可能还要接种其他疫苗。疾控专家提醒，要让新冠病毒疫苗与其他疫苗接种间隔14天以上，但如必须紧急接种狂犬病疫苗、破伤风疫苗等，可以不考虑该时间间隔的要求。

王华庆建议，儿童接种新冠病毒疫苗前，家长应了解疫苗接种知识、流程及孩子健康状况，现场还要如实提供儿童目前健康状况和既往接种禁忌，让医务人员做出判断。部分儿童若因紧张出现一些心因性反应，家长要及时做好心理疏导。

此外，儿童接种一般遵照预约原则，现场需带上儿童的预防接种证、身份证（或户口簿）等证件。如果接种儿童出现了怀疑与不良反应有关的情况，也要及时报告。

11月1日，医务人员在合肥市肥西县董岗学区中心学校为小朋友接种疫苗。新华社记者 黄博涵 摄

浙江省疾控中心副主任陈直平说，3至11岁人群接种新冠病毒疫苗需家长或监护人陪同，并由家长或监护人代签疫苗接种知情同意书。儿童接种当天保持接种局部皮肤清洁，避免用手搔抓接种部位，新冠病毒疫苗接种后可以正常地生活、学习。（记者董瑞丰、黄筱、邓华、黄博涵、赵久龙）