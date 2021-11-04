国家卫健委：到2025年，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平

国家卫健委官网截图

人民网北京11月4日电 （记者张文婷）为推动县医院综合能力持续提升，不断满足县域居民基本医疗服务需求，近日，国家卫生健康委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）（以下简称《工作方案》），明确到2025年，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，发挥县域医疗中心作用，为实现一般病在市县解决打下坚实基础。

推动县医院综合能力提升，促进高质量发展，《工作方案》重点围绕两个方面提出了十项任务：一方面持续提升医疗服务能力，做好县域居民健康“守门人”。加强专科能力建设，提升县域内常见病和多发病的诊疗能力、急危重症抢救能力、突发公共卫生事件应急处置能力、肿瘤等专科疾病防治能力；加快建设高质量人才队伍，加大人才的引进力度、培养力度；依托县医院构建肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务“五大中心”；强化胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等急诊急救“五大中心”；不断改善医疗服务，巩固完善预约诊疗制度，优化就诊流程，改善患者就医体验；逐步改善硬件设施设备条件，满足县域居民诊疗需求。

另一方面推动资源整合共享，发挥县医院“龙头”作用。落实县医院在分级诊疗体系中的功能定位，牵头组建紧密型县域医共体、远程医疗协作网，为居民提供一体化、连续性医疗卫生服务，并与城市三级医院建立远程医疗服务关系和双向转诊通道；提升县医院科学管理水平，推动医院运营管理的科学化、规范化、精细化；依托县医院建设互联互通的医学检验、医学影像、心电诊断、病理、消毒供应等资源共享“五大中心”，提高县域医疗资源配置和使用效率；依托县医院建设县域医共体内的医疗质控、人力资源、运营管理、医保管理、信息数据等高质量管理“五大中心”，强化县医院对县域医共体内的医疗卫生机构的协调管理。

《工作方案》把2021年10月至12月定为启动阶段，要求省级卫生健康行政部门要以脱贫地区、三区三州、原中央苏区、易地扶贫搬迁安置地区为重点，在经国家卫生健康委评估已达到三级医疗服务能力的县医院以外，推荐实施“千县工程”的县医院。在组织实施阶段，各地结合实际制定省级总体实施方案和“一院一案”的具体工作方案，有计划、分步骤落实各项工作。国家卫生健康委适时开展评估，对基础条件好、建设进展较快，取得积极成效的县医院加大支持力度。