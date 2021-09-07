新方法治疗癌症效果提高40%

创新连线·俄罗斯

俄罗斯托木斯克理工大学将放射性锕-225治疗癌症的效果提高了40%。据研究作者介绍，他们为锕开发了一种特殊的纳米包装——一种聚合物—蛋白质胶囊，以保护人体免受有毒的衰变产物的侵害，其效果是同类产品的6—10倍。

锕-225是一种放射性同位素，被认为是一种极具前途的放射性药物，可用于治疗各种形式的癌症。锕会发射α粒子射线，其线性能量传递比β射线要少，因此它可以更准确地“击中”癌细胞，而不会伤害健康细胞。然而当锕-225衰变时，会产生有毒的同位素钫-221和铋-213，在肝脏、肾脏和脾脏中累积。这阻碍了将其广泛引入临床实践。

研究人员提出了一种新方法，首先将锕与白蛋白（一种蛋白质分子）结合，然后将这对组合放入基于多肽和多糖的聚合物溶液中。白蛋白与聚合物形成牢固的共价键——真正意义上的保护球，包围同位素。这种聚合物—蛋白质胶囊还能帮助中和有毒同位素，当其中的钫-221和铋-213衰变为无害同位素后，可降解胶囊在体内分解成无害元素，从而将锕-225的治疗效果提高40%。

锕-225的半衰期为10天，而胶囊至少在两周内保持稳定，稳定性比同类产品高70%—80%。动物试验表明，药物在肾脏中的积累不超过总量的5%；而使用现有的药物系统时，积累量为30%—50%。

托木斯克理工大学化学和生物医学技术研究学院首席研究员亚历山大·蒂明解释说，锕被认为是一种通用的同位素，如果解决了毒性问题，理论上它可以用来治疗任何类型的癌症。