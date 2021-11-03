低成本新型镜像肽可中和新冠病毒

科技日报讯 （记者刘霞）据物理学家组织网近日报道，加拿大研究人员研制出了能中和新冠病毒及其变异毒株的化合物——D-肽，可以中和病毒并阻止其感染实验室培养的人类细胞。

这些化合物被称为镜像肽，拥有独特的化学性质，适合用来开发低成本的抗病毒疗法。该研究主要作者、多伦多大学分子遗传学和计算机科学教授菲利普·金说：“镜像肽的一大优势是能长期保持稳定，且生产成本相对较低。你可以想象用它们制成一种鼻喷雾剂，用于预防感染。”

肽与蛋白质都由氨基酸组成，“性格”相似。但肽比蛋白质分子小，可与几乎任何分子靶点结合，比小分子药物拥有更大的特异性，能降低副作用发生的风险。在这方面，肽与抗体相似，但由于其体积小，生产成本可便宜至1/100，因此低成本和易于扩大生产规模这两点使肽极具吸引力，特别是在低收入国家。

但美中不足的是，在人体内，肽会被某些酶迅速降解。而金团队的研究发现，镜像肽可以抵抗降解。几年前，金团队开发了一种计算工具，用于设计所谓的D-肽。这些镜像分子由合成的D-氨基酸串在一起形成，可以与同样的靶点结合而不降低特异性，而且它们不寻常的几何形状使它们对血液中分解正常L-肽的酶具有抵抗力。

D-肽的前景吸引了博士后研究员佩德罗·瓦伦特的注意，他意识到可以利用他们的工具制造对付新冠肺炎的抗病毒药物。为此他设计了几种D-肽，它们能模拟与细胞表面ACE2受体相结合的病毒的刺突蛋白区域。瓦伦特推断，病毒与受体接触之前，肽会与受体结合，从而防止感染——这一假设后来被韩国合作者用培养的人类细胞实验所证实。

金说，更重要的是，这些肽对新冠病毒阿尔法、贝塔、伽马变异毒株也起到了同样的作用。尽管他们没有调查德尔塔变体，但其他证据表明它也会对肽类药物敏感。目前，研究人员正试图制造出针对所有冠状病毒的镜像肽化合物，希望设计出一种通用疗法，预防未来可能会发生的疫情。