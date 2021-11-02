湖州医改的惠民密码：政府有为 让百姓有感

八里店镇卫生院，医生正在远程问诊。

一位女士在湖州市中心医院演奏《友谊地久天长》，钢琴上写着“让音乐治愈心灵，欢迎演奏”。

“浙江省湖州市创造性地把‘三明经验’与当地实际结合起来，在深化公立医院综合改革、建设优质高效的整合型医疗卫生服务体系等方面取得积极进展。”10月21日，在国务院医改领导小组秘书处、国家卫生健康委就湖州市学习推广三明医改经验有关情况举行的新闻发布会上，国家卫生健康委体改司司长许树强说。

政策的供给是否有效，取决于是不是朝着政府有为、市场有效、百姓有感的方向前进。浙江省卫生健康委主任张平介绍，浙江省已经把医改工作纳入对市县领导班子和领导干部任期目标责任制考核的重要内容；已将全省2.8万家村卫生室、诊所、门诊部全部纳入疫情防控三级网格监管体系；家庭医生重点人群签约覆盖率达83.7%，连续5年在全国基本公共卫生服务项目考核中列第一名。

湖州公立医院综合改革有哪些惠民密码？如何因地制宜地提供优质普惠的医疗服务？如何让群众感受到健康中国带来的美好、愉悦与安全？记者日前来到湖州实地采访。

“医院不应该只有消毒水味”

走进湖州市中心医院，患者不会受到紧张、焦虑的情绪。阳光透过落地窗洒在地面，周围的墙上挂着书法、摄影作品，人们乘坐黄色、绿色、紫色的电梯上下楼，“健康号”“春风号”两辆电车免费接驳患者，招手即停。落地窗外是蓝天和郁郁葱葱的树木、植物。诊室集中不分散，患者不用跑上跑下就能完成检查项目，扫码即可实现院内的智能导航。不会使用智能手机的老年人可以到人工窗口用现金结算，有志愿者陪伴老人就诊……

医院大厅还有个“网红打卡点”——一架写有“让音乐治愈心灵，欢迎演奏”的钢琴。记者采访时，一位女士正在演奏《友谊地久天长》。她告诉中青报·中青网记者，自己是陪朋友过来看病的，等待的过程中就来弹奏一曲。

早在今年6月，一位在该院化疗的八旬奶奶弹奏《洪湖水浪打浪》的视频走红于网络，有网友表示，被老奶奶积极乐观的状态感染到。

“医院不应该只有消毒水味。”该院党委书记马建明告诉中青报·中青网记者，希望通过打造公共区域的艺术景观，提供多种便民服务，给患者带来更好的、充满希望的就医体验。

与“以患者为中心”并重的另一个理念是“以员工为核心”。围绕这一理念，湖州市中心医院还建设了“职工之家”和文体中心，推出“孕期半职工作制”“女性员工支持委员会”“职工子女夏令营”等关爱举措。医务工作者心情不好时可以到心理健康亭唱歌、朗诵，可以去咖啡厅、书吧、空中花园等地放松心情，暖心暖胃。

马建明认为，解决员工生活上的关键小事，才能实现团队的发展，让员工更好地为患者服务。

“在‘十四五’发展新阶段，我们将始终以人民健康为中心，加快铸就‘在湖州遇见最美医院，在湖州享有健康生活’文化品牌，为湖州建设长三角市域医学高地、打造健康中国先行示范区作出更大贡献。”马建明说。

通过医联体实现“从无到有”“从有到强”

湖州市吴兴区八里店镇卫生院始建于1953年。该院占地面积11亩，服务管理常住人口近8万人。

2019年3月，湖州市启动城市医联体建设，该院纳入湖州市第一人民医院医疗保健集团统一管理，成为该院八里店院区。“通过近3年的城市医联体建设，医院的医疗服务能力和水平得到进一步提升。”八里店镇卫生院院长叶青告诉中青报·中青网记者。

据了解，医联体建设前，该院主要承担辖区居民基本医疗和公共卫生服务，设置全科、中医、骨科、妇科等普通门诊，整体医疗服务范畴和能力有限。医联体建设后，在总院的指导下，该院增设了康复科、高血压和糖尿病全—专科联合门诊、耳鼻喉科、心内科、口腔科、皮肤科等专科门诊，规范化预防接种门诊和一个规范化住院病区。

“专科门诊的不断健全，一方面使群众的基层就诊率明显上升，从2018年的84.54%提到2021年86.11%。另一方面辖区居民小病不出镇，进一步提升了就医获得感。”叶青说。

医联体建设后，总院还依靠专家名医、技术骨干力量，开展垂直排班、轮岗值班，对八里店镇卫生院医务人员的业务能力、制度建设、设备投入等给予协助指导。据介绍，2019年至今，总院各科专家团队共下派骨干专家68名，开展帮扶工作968人次，开展门急诊诊疗1.5万余人次，开展业务培训及技术指导50余场次。

“市级专家的下沉指导，增强了基层的医疗服务能力和水平，同时使辖区居民在家门口就能享受市级三甲医院专家的医疗服务。”叶青说。

智慧医疗“云”上见

在答中青报·中青网记者问时，浙江省湖州市人民政府市长王纲表示，改革越向纵深推进，就越需要数字赋能。“我们打造了聪明的‘健康大脑’，设立若干个实体和虚拟共享中心，推动各级医疗机构资源互联互通，实现‘基层检查、上级诊断、报告共享’；还实时归集全市822家医疗卫生机构的业务数据和336.76万常住居民的全生命周期健康数据，协助各级医务人员全面掌握健康大数据，推动精准医疗，减少误诊、漏诊。”

数字经济在浙江有着良好的发展基础。近几年，湖州卫生健康领域的信息化建设有很多标志性成果，比如“医后付”“影像云”等。据了解，这些以便民、惠民、利民为导向重塑的就医流程，已累计减少患者付费排队2663.1万次；累计节约患者胶片费用3.3亿元。

在湖州市中心医院，数字赋能加速打造智慧医院新模式。马建明介绍，该院“临床数据驾驶舱”能全面掌控医院实时运营状况；员工办事“智慧跑零次”，可以实现一键报修和中央配送；5G、AI技术实现门诊合理用药100%智能审方、智能快速筛查CT影像等。

基层卫生院同样有“云服务”。

湖州市第一人民医院医疗保健集团党委书记董朝晖介绍，在总院医疗服务实现“数字化、移动化、常态化”的基础上，结合几个基层院区的实际需求，采用“互联网+医疗”的模式，为行动不便群众推出“云视讯”远程在线视频诊疗、无人机送药到家等特色服务。

“通过‘云病例’‘云药房’‘云检查’‘云医院’场景，实现数据（上级医疗机构诊疗信息）、资源（上级医疗机构门诊号源、住院床位、检查预约等）、智力（上级医疗机构专家会诊、放射、心电、病理检查会诊）三下沉。基层不再受限于药房规模、设备，上级医院的药品、床位、检查设备、门诊号源，均能一键开具、一键申请。同时，处方由上级医院药师审方，影像、心电、病理图片均由上级医院诊断，疑难病例由上级医院远程指导。运行3年来，成效显著，基层就诊率达73.1%，高出省均7.2个百分点。”董朝晖说。

中青报·中青网记者 张曼玉文并摄