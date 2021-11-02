东城、丰台近百家企业疫情防控不到位被通报

本报讯（记者 王薇）昨天，东城区和丰台区两个城区总计通报92家疫情防控不到位企业，其中，不乏一些知名场所。丰台区对中央批发市场、北水嘉伦水产市场、银地便民市场等进行了点名；东城区对银座商场、天雅珠宝城等进行了点名。

北青报记者注意到，连日来，东城区对疫情防控不到位企业的通报力度不断增加，10月30日通报了80余家，31日通报了52家，昨天通报了54家。昨天，东城区通报的防疫落实不到位的企业中，涉及商场、超市、电动车销售门店等多种商业类型。主要涉及的问题有出入口扫码测温执行不严格、工作人员佩戴口罩不规范等。

例如，东城区通报银座商场B座存在出入口扫码测温执行不严格的情况；天雅珠宝城被发现部分人员未佩戴口罩，消毒记录不完整；雍和宫大街106号的鸦儿李记饭馆工作人员佩戴口罩不规范；奥士凯物美（朝内店）南门入口处扫码测温执行不严格，对卖场外出租摊位疫情防控工作监督管理不严格；朝阳门南小街2号徽商故里（朝内旗舰店）扫码测温执行不严格；朝内北小街10-5台铃电动车扫码测温执行不严格，工作人员佩戴口罩不规范，未落实员工健康监测制度等。

丰台区市场监管局昨天对38家疫情防控不到位企业进行了通报，涉及中央批发市场、北水嘉伦水产市场、银地便民市场、北京味多美青塔西路西饼店、北京肯德基有限公司云岗贰号餐厅、北京和合谷餐饮管理有限公司宋家庄快餐店等。主要存在的问题有个别从业人员口罩佩戴不规范、扫码测温执行不到位、冷库食品未设分区标识等。

丰台区的通报中涉及多个市场，如位于丰台区丰台南路8号的中央批发市场、丰台区右安路213号京诚天地农副产品市场、丰台区银地西路18号的北水嘉伦水产市场被发现扫码测温执行不到位；丰台区银地西路银地家园-A区西北侧的银地便民市场和丰台区新发地京良桥西侧2000米的丰和顺市场被发现个别从业人员口罩佩戴不规范。