“爬山帮老人收稻谷”善举永远在路上

近日，广东茂名驴友杨先生和朋友一行12人，爬山途中看到两名老人在田里收稻谷，他们立即上前，帮老人收割完稻谷，并帮老人把稻谷扛回家。

爬山作为一种方兴未艾的运动，得到了越来越多人的喜爱。只要心中有爱，善意就会转化为行动，旅行途中同样可以上演善举。面对两位年老体衰的乡村老人，这些驴友没有作壁上观，而是热情地伸出援手。

对于驴友们而言，在帮助老人收稻谷过程中也收获了满足感、成就感，享受了精神洗礼和心灵净化，可谓一举两得。当随手做公益成为一种生活方式，“爬山途中帮老人收稻谷”也就不足为奇。正如一位网友点评的那样，“沉浸式体验，有趣有爱，帮助了别人快乐了自己，身心皆有收获。”正所谓众人拾柴火焰高，对于两位老人来说很困难的事情，在12位年轻人的帮助下顺利地完成了。

伴随着社会流动的加速，部分村庄“空心化”、儿童“留守化”、老人“空巢化”成为一种尴尬的现实。不论是生存压力，还是兴趣偏好，在田野里辛劳的高龄老人，都值得体恤与关爱，都值得被“温柔相待”。与单纯爬山相比，“爬山途中帮老人收稻谷”不仅体验了劳动的乐趣，也感受到助人的快乐。

“爬山途中帮老人收稻谷”犹如一面镜子，折射出“种田后继无人”的困境。在理性选择深入人心的当下，如果种田得不到足够的回报和激励，一些年轻人就会选择另谋出路；他们不会像吃过苦挨过饿的高龄老人一样，对种田有着融入血脉的情结。在青壮年劳动力外流的时代背景下，种田如何实现后继有人？土地流转，培育接受过良好教育的职业农民，大力发展农村电商，只要让乡土大地成为“希望的田野”，只有让人们更有奔头，才会有更多年轻人愿意投身其中。

这个世界的分量和质量，和我们每个人的角色扮演息息相关。在上下班途中装扮城市的“魔法花匠”，爬山途中帮老人收稻谷的驴友，帮助盲人出行的保安，看似微小的“柔软的力量”，同样可以让这个世界变得更加美好。只要拥有同理心与共情能力，只要心存与人为善的善意，每个人都可以点亮并温暖别人的精神世界。