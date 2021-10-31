北京：3至11岁在校(园)学生疫苗接种启动

3至11岁在校（园）学生疫苗接种启动

大兴将4个镇作为先期接种试点 门头沟160余名小学生率先完成接种 海淀学生接种工作明日开启

10月29日，门头沟区黑山小学160余名学生率先接种了新冠疫苗 供图/门头沟区教委

接种疫苗是预防新冠病毒感染最有效的手段，为3至11岁儿童接种新冠疫苗对降低感染率、重症率有明显作用。10月28日，北京市正式启动3至11岁人群新冠病毒疫苗接种工作，之后全市各区迅速行动，开展相关工作。北京青年报记者了解到，门头沟区已于29日率先启动3至11岁在校（园）学生新冠病毒疫苗接种工作，当日首批160余名小学生完成疫苗接种。昨日，大兴区将青云店、安定、长子营、采育4个镇作为先期接种试点，启动了3至11岁人群新冠疫苗接种工作。此外，海淀区在校中小学生将全体测核酸，3至11岁在校（园）学生疫苗接种工作则将于11月1日启动。

大兴周末两天将完成5000余人接种

10月30日，大兴区将青云店、安定、长子营、采育4个镇作为先期接种试点，启动了3至11岁人群新冠疫苗接种工作。在安定镇接种现场，北青报记者看到，等待接种的孩子们佩戴口罩，自觉排队并始终保持一米距离，完成接种的孩子来到留观区休息、观察，现场秩序井然。每个区域内，都有工作人员现场指引、维护秩序。“就跟平常打预防针一样，还没怎么疼就打完了！”留观室内，孩子们交流着打完针的感受。

“我们做了充分的准备，首先，知情同意书、委托书等已提前签订好，现场只做一些必要的工作；其次，根据不同校区就近划分了不同集合点，错峰错时接种，从而创建安全有序的交通环境；镇里卫生院专门制定了‘特色接种条’，直接贴在孩子们的免疫预防接种证里，孩子们带着接种证、知情同意书就可以来接种；此外，接种点严格落实‘有儿科医生、儿童急救药品、救护车、救治绿色通道’的‘四有’保障措施，确保全程万无一失。预计周末两天，安定镇中心小学以及下属4所分校共1300余人将完成接种。”安定镇副镇长禚雅丰说。

大兴区疫苗接种办公室负责人王艳颖介绍：“我们组织了教委有关工作人员、学校老师等，对孩子们接种后的状态进行24小时、48小时回访。同时，考虑到低年级和幼儿园年龄段人群特点，要求低年级和幼儿园家长陪护孩子打针，他们接种后若出现不舒服的情况，确保能够及时发现。预计周末两天，将完成4个试点镇3至11岁人群共5000余人的接种工作，随后，逐步向核心镇街扩展接种，保证接种有序、安全。”

据了解，大兴区本着“知情、同意、自愿”原则，正在稳妥有序开展3至11岁人群的新冠疫苗接种工作，计划在12月底完成接种工作。

门头沟分批分阶段实施接种工作

10月29日，在门头沟区大峪街道文化中心疫苗接种点，门头沟区黑山小学160余名学生率先接种了新冠病毒疫苗。

北青报了解到，为切实做好疫苗接种工作，门头沟区教育系统按照门头沟区新冠肺炎疫情防控工作领导小组的统一部署，成立3至11岁在校（园）学生新冠病毒疫苗接种工作专班，召开多轮次会议研判部署，学校充分利用家委会机制，通过召开专题工作布置会、班主任会、线上家长会、发放一封信等形式，全力做好沟通告知、摸底统计、宣传动员、组织等工作。

同时，与区卫生健康委、属地镇街等部门加强协调联动，建立异常反应医疗救治保障机制，针对未成年人医疗救治特点，制定疫苗接种医疗救治方案；在各疫苗接种点开设3至11岁儿童新冠疫苗接种专场，防止儿童与成年人新冠疫苗接种高峰叠加，降低交叉感染风险；严格按照有儿科急诊急救人员驻点保障、有儿童适用急救设备药品、有急救车辆现场值守、有二级以上综合医院救治绿色通道的“四有”原则，在各疫苗接种点配齐配强儿科医疗救治力量，切实做好疑似异常反应医疗救治工作，班主任、校医、心理辅导教师全程驻扎接种点，随时给予学生贴心指导和帮助，积极稳妥地推进3至11岁在校（园）学生新冠病毒疫苗接种工作。

此外，各学校还通过为学生颁发“抗疫小先锋”证书、发放暖心礼包、设置“抗疫”签名墙等形式，为“抗疫小卫士”们点赞加油，有温度地推进疫苗接种工作。据悉，门头沟区3至11岁在校（园）学生共有2.4万余人。门头沟区教育系统将按照“先小学后幼儿园”的顺序，分批分阶段实施，确保疫苗接种工作安全有序推进。

海淀在校中小学生将全体测核酸

日前，海淀区教育系统核酸检测和疫苗接种工作会议召开。北青报记者从会上了解到，海淀区所有在校中小学生从11月1日起将进行核酸检测，小学要求在元旦前完成；中学要求在寒假前完成。此外，在校小学生、在园幼儿（满3岁）也将于11月1日启动疫苗接种工作。与此同时，海淀区全体在校在岗教职员工也将进行核酸检测，疫苗加强针接种要求“应接尽接”。

根据安排，教师核酸检测范围为：各单位全体在校在岗教职员工（包含编外、临聘、保洁、保安、食堂工作人员）；加强针接种范围为：各单位在校在岗教职员工（包含编外、临聘、保洁、保安、食堂工作人员）全程接种新冠病毒疫苗满6个月以上（4月30日），年龄在18周岁以上。符合以上要求人员“应接尽接”。

中小学生核酸检测范围为“所有在校中小学生”，检测地点将在每一所中小学进行。该项工作将于11月1日启动，小学在元旦前完成；中学在寒假前完成。周一至周五进行检测，不占周末。

3至11岁疫苗接种范围为“在校小学生、在园幼儿（满3岁）”，将由海淀区卫健委确定地段医院进行接种。据悉，海淀区学生疫苗接种工作将于11月1日启动，第一针于11月底前结束；第二针于12月底前结束；补种于明年1月底前结束。其中，小学周一至周五上学期间接种；幼儿园利用周末时间接种。值得注意的是，注射其他疫苗（如流感疫苗）需间隔14天以上，新冠病毒疫苗优先安排注射。 文/本报记者 蒲长廷 林艳

相关

西城区疫苗接种点增至37个

从最初的15个增至目前的37个接种点、12辆流动接种车、224个接种台，西城区新冠疫苗加强针接种正在高效有序开展。据了解，西城区全面启动新冠疫苗加强针接种工作。截至昨日，全区共开设37个疫苗接种点，12辆流动疫苗接种车，224个接种台为居民提供疫苗加强针接种服务。

上周四，西城区卫生健康委统筹全区医疗机构力量，组织新街口社区卫生服务中心、积水潭医院、北京儿童医院、复兴医院、平安医院、展览路医院的62名医务人员，在位于西直门内大街275号的原西城区行政服务大厅上下两层开设30个接种台，为居民集中接种疫苗加强针。

为保障居民安全有序地完成疫苗接种，接种现场采取全流程闭环管理，分为扫码测温区、预诊登记区、接种区和留观区，采取分时段、分批次接种，区域分明，保障居民有序排队、高效接种。为确保接种流程更加方便快捷，现场工作人员还积极引导居民取号排队等候，让前来接种的居民按号入内，有序接种。

像什刹海街道共有四处可以接种加强针的点位，分别是海清苑疫苗接种点、大半截胡同8号便民疫苗接种点，以及位于爱民里小区和陟山门街的流动疫苗接种车。四个点位一天可满足大约3600人进行“加强针”接种。什刹海街道也将根据疫苗接种情况，继续投放流动疫苗接种车，全力满足地区居民疫苗“加强针”接种需求。

在爱民里小区疫苗接种现场，虽然处于小区里，但“加强针”接种的分区和相关要求执行得分毫不差。接种人员也严格按照疫情防控相关规定，全程佩戴口罩，扫描健康码、行程码，按照一米线距离有序排队进入接种点。“得到可以打‘加强针’的消息之后，我就立马跟社区报名了，而且在楼下就能接种，什么事都不耽误，尽早接种‘加强针’对自己和家人的身体健康都有好处。”一位居民说道。 文/本报记者 解丽