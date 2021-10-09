为何要为中小学生免费接种流感疫苗？有何益处？北京疾控解答

人民网北京10月9日电 （记者张文婷）十月上旬，北京市已陆续为在校中小学生实施免费接种流感疫苗，目前接种正在有序进行中。为何要为中小学生免费接种流感疫苗？接种流感疫苗有何益处？学生接种流感疫苗前后需要注意什么？针对上述问题，北京疾控中心进行了详细解答。

为何要为中小学生免费接种流感疫苗？

世界卫生组织和各国权威机构均认为,“每年接种流感疫苗”是预防流感的最有效方法。根据世界卫生组织公布的数据，全球每年约有5-10%的成人和20-30%的儿童罹患流感，导致300-500万重症病例和29-65万呼吸相关疾病死亡。儿童免疫功能相对低下，比成人更容易感染流感，容易诱发多种严重并发症。

据了解，北京市从2007年开始，由政府出资为在校中小学生接种流感疫苗。流感疫苗接种取得了良好社会效益。

中小学生接种流感疫苗有何益处？

经过北京多年研究数据显示，中小学生接种流感疫苗的益处主要有三方面：一方面可减少发病。学校集体接种疫苗，可以有效减少学龄儿童流感感染的发生。研究表明，在流感疫苗株与流行株匹配的情况下，接种流感疫苗的个体感染流感病毒的风险可减低50%。即便在流感病毒疫苗株与流行株不匹配的情况下，学生接种流感疫苗的保护效果也可以达到38%。

同时，接种流感疫苗可减轻症状。在确诊流感的学生中，接种流感疫苗的学生与未接种的学生相比，出现38℃以上发热的风险显著减低。

接种流感疫苗还可减少集中发热疫情。在疫苗株与流行毒株匹配的季节，北京市流感疫苗大规模集中接种可使中小学校流感集中发热疫情的发生风险降低85%。流感疫苗接种率≥50%的学校出现流感集中发热疫情的概率较接种率低于50%的学校降低了60-70%。

北京疾控表示，10月上旬开始，主要面向中小学校、中等专业学校、技工院校学生，以及来京就读的外地、外籍学生，都可以免费接种流感疫苗。在征得学生家长的同意下，学生可以在校集中接种。流感疫苗免费接种工作将于12月底结束，有接种需求的学生应尽早安排接种。

其中，在校中小学生由所在学校统一组织接种，具备设立临时接种点条件的学校在规定时间内统一接种，不具备条件的由学校通知学生家长带学生到所在地段的接种点进行接种。

学生接种流感疫苗前后需要注意什么？

学生接种流感疫苗接种前，家长应认真阅读学校下发的流感疫苗接种知情同意书，了解流感疫苗的禁忌症；患有慢性疾患的学生，家长应向医生咨询学生当前的病情是否稳定、服用的药物对身体的免疫功能是否有影响；在知情同意书上如实填写孩子的健康状况，让接种医生能够准确地判断孩子是否可以接种。

在流感疫苗接种完毕后，学生需在接种点留观30分钟；接种后注意保持接种部位的清洁干燥，不建议做剧烈运动，注意休息。接种之后一天之内注意观察体征；如果出现持续发烧等现象，可以向接种医生咨询并报告，必要时到医院就医。

值得注意的是，为防控新冠肺炎疫情，要严格遵循疫情防控的各项措施，按照接种门诊安排的时间段前往接种，减少陪同人员数量，避免在人员聚集的场所停留。同时，配合遵守“预约制、戴口罩、一米线、勤洗手”的防疫措施，共同维护流感疫苗接种的安全环境。