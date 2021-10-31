北京“健康宝”出现弹窗怎么办？

不能确认健康状态时需联系社区

打赢疫情防控阻击战之提示

本报讯(记者 李泽伟）首都之窗昨日发布消息称，近期，北京陆续出现京外关联本地病例，首都面临的疫情风险和防控压力持续增大。近日，北京“健康宝”进行了升级，用户遇到北京“健康宝”弹窗提示暂不能确认防疫相关健康状态时，需立即联系所在社区、单位，配合开展疫情风险排查工作。

其中，有的用户健康宝健康状态出现了“弹窗”，内容是：疫情无小事，大家共防守！由于您近期可能有到访或途经疫情风险地区情况，北京“健康宝”暂不能确认您的防疫相关健康状态。按照北京市防疫政策要求，请您立即联系居住社区。如有疑问，请致电12345市民服务热线或点击“我有疑问”留言。

出现此弹窗，可能是由于您近期曾途经中高风险地区，需立即联系所在社区、单位，配合开展疫情风险排查工作。最终，由社区判定您是否需要进行隔离并解除您的“弹窗状态”。如有疑问，您可点击页面中的“问号”图标获取更多信息。

有的用户提问：自己没有去过中高风险区，为什么行程申报后还是弹窗提示，无法获得绿码？弹窗内容：您近期可能有到访或途经疫情中高风险地区的情况，请严格遵守北京市和当地的防疫政策，正确履行个人防疫义务。1.如近14天内您曾到访有一例及以上本土新冠病毒感染者的县(市、区、旗)，原则上请暂缓来京。2.如近14天您曾到访有一例及以上本土新冠病毒感染者所在地级市(直辖市、副省级城市的县、市、区)其他低风险区（县），非必要不进(返)京。确需进（返）京，需持进京前48小时内核酸检测证明，并在进京后立即前往所在社区登记报到。3.如您已经在京，请完成信息登记并立即与所在社区、街道或相关单位联系报到，按要求及时完成核酸检测，履行个人防疫义务。4.如有疑问请拨打12345或在健康宝“留言簿”留言。

出现此弹窗，是因为按照北京市防疫政策，如近14天您曾到访有一例及以上本土新冠病毒感染者所在地级市(直辖市、副省级城市的县、市、区)其他低风险区（县），非必要不进(返)京。确需进（返）京，需持进京前48小时内核酸检测证明，并在进京后立即前往所在社区登记报到。您可在健康宝“核酸疫苗服务查询”中查看相关检测信息是否已及时同步至健康宝。如仍有疑问，请与您的居住社区联系，按照社区要求履行相关防疫义务。