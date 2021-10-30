刘学聪：强科研、夯基石、破垄断，搫画益生菌产业新蓝图

为结合2021健康中国创新实践案例征集展示活动，人民网·人民健康开展《健康中国大“家”谈》系列访谈，面向全国邀请在大健康领域具有影响力的代表人物共话健康。近日，澳优乳业副总裁、锦旗生物董事长兼总经理刘学聪在做客该栏目时表示，益生菌本土化是产业发展的重要突破口，要让“中国好菌”守护国民健康。

科学认知益生菌产品 把握产业机遇搭乘发展快车

现代人由于工作压力大，容易养成不规律饮食、缺乏运动等不良生活习惯，打乱了肠道原有的微生态平衡。便秘、食欲不振、反酸、嗳气等问题接踵而来，因此很多人会选择服用益生菌产品对胃肠道进行调节。除被应用于乳酸菌饮料、酸奶外，保健食品，婴幼儿配方食品等特殊食品应用不断增长。同时，益生菌在农畜种养殖等抗生素替代方面也发挥了巨大作用价值。

“越来越多的临床研究和科学证实践表明，益生菌的应用和干预，不仅有助于改善消化、肠道功能，对提升免疫力及其他代谢性及免疫性疾病都有重要积极的临床表现。刘学聪表示，益生菌正逐渐成为被消费者最受欢迎的一种功能性原料，随着消费者对益生菌产品需求的大幅增长，益生菌产业也将迎来快速发展时期，并将成为营养健康事业的新蓝海。

扎实推进产业基础研究 益生菌本土化打破垄断

益生菌产业存在很强的知识产权壁垒、技术壁垒、准入壁垒。刘学聪表示，益生菌菌株资源的分离、筛选、评价、收集以及功能研究是一项长期的战略性工作，只有以充分的基础性研究作为基石，企业才能开发出更适合中国人肠道的、优秀的本土益生菌制品。“目前国内益生菌终端营养保健食品大多采用国外的益生菌菌株，这是中国益生菌企业最大的痛点，同时也是奋斗的动力。”

在刘学聪看来，随着中国益生菌产业的发展，一系列益生菌科研成果和产业应用成果都在陆续转化，在产生巨大的市场经济效益的同时，在国际市场展现出了强劲的竞争力，中国“本土化”益生菌初崭锋芒。“我们要加强益生菌的基础性研究，通过科学的临床试验分析和验证，形成原创性成果、转化为实用性技术，助力加快和实现中国益生菌‘本土化’，并使之成为改善人民健康和促进国家经济发展的新动力！这是我们每一个益生菌行业人的使命！”

科技延展产业发展边界 初心坚守促进市场健康活力

益生菌产业如何助力全面推进健康中国建设？这个话题，让刘学聪的目光落到更远的地方。“包括益生菌在内的微生物组学研究和自主研发，逐渐成为医疗健康改革和发展的新兴产业动力，益生菌产业的科技化发展或可从产业、企业两个层面去理解。”

同时，他还提出：“益生菌研究对经济社会发展、医疗技术革新和医药产业机构调整产生了的积极影响。一些益生菌的微生态治疗方案，在未来或许可以逐步取代需要大量使用抗生素的治疗手段，我相信这些积极的变化，都将为健康中国的实现开辟新路径。”

刘学聪认为，微生物科学技术的发展正在促进益生菌产业结构调整，并使之大步迈向新的经济增长点。面对这样的机遇，如何维护市场秩序、推动产业发展，是业内企业需要思考的课题。对此，他从四个维度给出了自己的观点：一是积极与消费者进行双向沟通，传播正确使用益生菌产品的专业知识，不盲目跟风和应用，这是整个产业发展基础和根本；二是加快本土企业自主研发，创造更多有价值的产品去服务消费者；三是注重品牌价值的建设，避免行业内卷和恶性竞争，促进行业良性发展；四是保持底线思维，不虚假宣传，塑造风清气正的益生菌市场。“益生菌产业是一个健康行业，我们要坚守我们做产品、做事业的初心，让产品回归到本身的属性，实现企业和行业的共同成长。”

“于企业来讲，我认为最重要的就是矢志不渝的做好益生菌微生物的科学研究，能够创造出更有价值、更有生命力的产品，打造益生菌企业发展的核心竞争力。”刘学聪介绍，下一步锦旗生物将在益生菌肠道健康、免疫健康、口腔健康、皮肤健康等科学应用层面发力，并持续强化益生菌在婴幼儿及保健食品领域的研发技术和供应能力。“中国益生菌芯片制造商的使命也将继续贯彻于锦旗生物未来黄金十年的发展战略布局中。”对这一目标的实现，刘学聪充满期待并将努力奋斗。