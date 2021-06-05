从前沿科技走进日常生活 专家共话益生菌健康新前景

近日，由南京医科大学第二附属医院、国家消化系统疾病临床医学研究中心（西安）、热心肠生物技术研究院、中国生物物理学会肠道菌群分会联合主办，科拓生物独家主赞助的2021中国肠道大会在南京举办。

大会期间，科拓生物在中国肠道大会产业大会主舞台举办了“科拓生物研发成果发布会”，与会嘉宾就益生菌的健康效益和产业创新发展相关话题进行了分享。

“科学研究是企业创新的灵魂，坚持科学循证可以更好的探究菌株益生功效。”科拓生物首席科学家张和平表示，科拓生物目前已经完成了近32个临床试验，包括筛选新菌种、评估安全性等内容，下一步的细化研究正严密推进中。

据张和平介绍，本次试验主要针对慢性肾炎、尿毒症等缺乏特效药的常见疾病，希望通过调控肠道菌群改善患者生活质量。“此外，我们的研究也显示出自闭症与肠道菌群的某些联系，能否通过益生菌辅助其治疗，我们正在与医院合作，加快临床数据的收集。”张和平表示。

“益生菌在肾脏病、代谢疾病、妇科病、消化系统疾病甚至于肿瘤治疗等方面，都有广泛的应用。” 华中科技大学同济医学院附属同济医院肾内科副主任、临床营养科主任姚颖表示。

姚颖也提醒，目前市场上的“益生菌产品”种类繁多，不同种类益生菌功能也不一样，消费者在选择使用时应依据自身情况理性选择，或咨询相关医生意见。在菌种选择上，姚颖建议先通过相关检测了解自身需要什么菌，缺少什么菌，同时复合菌可以更好满足多个菌种的需求。在用量上，姚颖表示要关注益生菌产品说明书并按量使用。“正常人对菌的需求是以亿计算的，可以达到 20亿左右，而消化道会对菌数量造成损耗，在计算用量时需注意。”姚颖说。

针对活性菌问题，姚颖解释到，进入体内后能够定植肠道的菌才能在临床中发挥作用，使用相关产品时，需关注其标注的进入人体后实际有效的活菌数量。“益生菌的稳定性也非常重要，关系到定植在人体肠道内的菌能否起效，这和益生菌的培养工艺有密切的联系。”姚颖强调，在使用益生菌前要根据自身情况与需求多方考量，切忌盲目跟风。