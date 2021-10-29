专家谈脑卒中：这些信号要注意，及时抢救很重要

人民网北京10月29日电 （记者乔业琼）脑卒中因其高患病率、高复发率和高致死、致残率，已经成为威胁我国居民生命健康和生活质量的“杀手”。今天是世界卒中日，人民网采访北京大学人民医院神经内科主任医师李永杰，为大家讲解脑卒中的相关知识。

李永杰介绍说，脑卒中也叫脑血管病，主要包括脑梗死、脑出血和中耳膜下腔出血，是脑血管突然发生阻塞或者破裂，导致脑组织功能出现异常的一种疾病。

“患者主要的表现包括急性偏瘫，急性语言障碍，例如有些病人出现突然不会讲话或者听不懂别人讲话的情况，这叫感觉性的语言障碍。还有半身麻木，严重的甚至突然出现意识障碍，病人出现昏迷，人事不省。”李永杰说。

那么，罹患脑卒中的危险因素有哪些呢？李永杰说，除了年龄、遗传等因素，患者的既往疾病，如高血压、糖尿病、脂代谢异常、心脏病，以及肥胖、长期坐着不动等，都是脑卒中的发病因素。此外，吸烟、酗酒等不良生活习惯，也会增加脑卒中的发病风险。

一旦发生了脑卒中，应该怎么办？对此，李永杰建议，一定要尽早就医、就近就医。因为在抢救过程中，溶栓治疗是有时间窗的，一般情况下只有在发病之后的4.5小时之内，才能使用溶栓药物。

“这4.5小时是从发病开始计算，不是从到了医院才开始算的，所以时间是非常紧张的。如果能够及时进行溶栓治疗，相当一部分患者的病情都可以获得改善。”李永杰说。

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