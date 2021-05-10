中国太保：打造凸显人文特色养老社区

5月9日，以“三十年 温暖同行”为主题的中国太保2021年寿险客户服务节启动仪式举行。在启动仪式上，中国太保寿险拟任董事长潘艳红宣布文化学者、观复博物馆创始人马未都与中国太保寿险旗下的养老投资公司达成深度合作，正式成为中国太保养老社区“太保家园”的品牌代言人。

在活动现场，中国太保寿险拟任总经理蔡强向马未都赠送了“太保家园”VIP入住资格函，马未都将可体验太保家园特有的颐养、康养、乐养社区“三位一体、全龄覆盖”产品体系。

同时，马未都在分享对未来养老趋势的观点时表示，高品质的养老生活体验，不仅体现在提供日常生活和医护服务，更要注重精神生活的满足和社交生活的丰富。“希望中国太保像收藏文物一样珍爱客户，做好终身服务这篇大文章，给客户最长情的陪伴”。他说。

据中国太保相关人士介绍，集团将更加重视“软件”与运营服务，让客户中有养老需求的家庭获得更多独具人文特色、精神慰藉的高品质为老服务内容。目前太保家园已落地了成都、大理、杭州、厦门、南京、上海东滩、上海普陀、武汉等8个养老社区项目。