国家发改委：我国人口红利继续存在 人才红利将日益显现

人民网北京7月21日电 （记者崔元苑）《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称《决定》）于7月20日公布。《决定》作出了实施三孩生育政策及配套支持措施重大决策。在今日国新办就优化生育政策促进人口长期均衡发展有关情况举行的发布会上，国家发展改革委社会发展司司长欧晓理指出，从总体上看，我国人口还将长期保持规模优势，劳动力资源仍然丰富，不仅人口红利将继续存在，人才红利也将日益显现。

欧晓理介绍，从这次全国人口普查数据看，我国人口发展形势总体平稳，也呈现出一些新情况和新变化：从人口总量上看，过去10年间保持了惯性增长态势，只是势头有所减弱，我国仍然是世界第一人口大国，总规模14.1亿人，人口规模压力还是很大，我国人口约占全球总人口的18%。从年龄结构上看，0-14岁少儿人口比重从2010年的16.6%提高至2020年的17.95%；15-59岁劳动年龄人口在2011年达到9.4亿峰值以后逐步减少到2020年的8.9亿；60岁及以上老年人口规模达到2.6亿，占总人口比重达到了18.7%。所以，人口发展呈现出总量增长势头减弱、老龄化程度加剧、劳动力数量减少等一些结构性特征。但是从人口质量上看，受教育水平明显提高，劳动年龄人口平均受教育年限从2010年的9.7年提高到2020年的10.8年。所以，从总体上看，我国人口还将长期保持规模优势，实际上也在承受规模压力；劳动力资源仍然丰富，每年就业压力也很大，所以，不仅人口红利将继续存在，人才红利也将日益显现。

“当然，人口结构的一些变化也要引起高度关注。特别是随着健康条件的不断改善，人均预期寿命在不断延长，人口老龄化成为一个很重要的趋势。人口老龄化实际上是人类文明的巨大进步，但是人口老龄化也对经济社会各个方面产生各种重大影响，这些影响里面可能存在着一些风险挑战。要及早应对、科学应对、综合应对。”欧晓理指出，三孩生育政策实际上兼顾了人口规模压力和结构挑战两个方面，对于推动实现适度生育水平、改善人口结构、保持人力资源禀赋优势、促进人口长期均衡发展，将发挥积极作用。所以，《决定》兼顾了多重政策目标。应该相信人口要素仍将持续为我国中长期高质量发展提供坚实基础和持久动力，而且在科技创新的强大支撑下，中国经济增长韧性十足、潜力巨大。

“人口红利对中国的经济发展作出了很大的贡献，当前中国还是处在人口红利期，但是，随着人口老龄化程度的加深，人口红利肯定会逐渐减弱，这是一般的人口和经济发展的规律。”国家卫生健康委副主任于学军也指出，人才红利是人口红利的升级版，也就是说通过提高劳动年龄人口的素质和劳动技能，将人口红利转化为人才红利。中国在2000年、2010年、2020年进行了第五次、第六次、第七次全国人口普查，大学文化程度的人口分别是0.46亿、1.20亿和2.18亿。在过去20年里，中国劳动力开始减少，但是劳动力素质大幅度提升，可以说迎来了人才红利时机，这是中国高质量发展的支撑，也是中国经济社会发展最重要的基础之一。