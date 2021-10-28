新版新冠肺炎康复者恢复期血浆临床治疗方案发布 这些变化需要注意！

国家卫健委官网截图

人民网北京10月28日电 （记者张文婷）为进一步做好新冠肺炎患者医疗救治血浆储备应用，指导各地规范开展新冠肺炎康复者恢复期血浆采集治疗工作，保障采浆工作人员和献血浆者安全，近日，国家卫健委发布《新冠肺炎康复者恢复期血浆临床治疗方案（试行第三版）》。与前两版不同的是，此次治疗方案增加了无症状感染者捐献血浆招募要求，规定无症状感染者核酸检测初次阳性时间不少于3周；明确了恢复期血浆可用于具有高危因素的普通型新冠肺炎患者。

据国家卫健委相关负责人表示，结合疫情形势变化及研究进展，新版治疗方案主要修改了以下三点内容：

涉及捐献血浆者招募方面，增加了无症状感染者招募要求，无症状感染者核酸检测初次阳性时间不少于3周；修改了献血浆者招募采集时间，“距首发症状或无症状感染者核酸检测初次阳性时间不少于3周；符合最新版新冠肺炎诊疗方案出院标准”。

在临床应用指南部分，进一步细化恢复期血浆临床应用适应症，明确临床应用遵循原则，恢复期血浆主要用于病情进展较快、具有高危因素的普通型以及重症、危重症新冠肺炎患者；完善输注原则,优先选择ABO和RhD同型血浆输注，特殊情况如某种血型的康复者血浆缺乏等可以实施相容性输注。

在人员安全防护及工作环境消毒要求方面，新版治疗方案增加了现场采浆人员防护要求，保障采浆人员安全。医务人员在采集康复者血浆时，应遵守标准预防的原则，包括佩戴医用外科口罩、帽子，严格手卫生，戴手套；当可能发生喷溅操作时，穿隔离衣，戴护目镜或防护面屏。严格按照采浆防护要求正确选择和穿脱防护用品，在规定区域内穿脱，脱摘前进行手卫生。脱摘后的防护用品按照医疗废物处置。