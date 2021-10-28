“舒适化治疗”打破看牙“童年阴影”

近年来，儿童口腔健康成为人们越来越关注的话题。为了提高儿童口腔诊疗水平，10月23日，北京和睦家医院举行儿童口腔主题论坛，来自北京大学口腔医院、首都医科大学口腔医院及国外嘉宾学者共同探讨了儿童口腔疾病的预防及诊疗管理和临床分享。

儿童乳牙的龋病及牙列畸形是最常见的两大儿童口腔问题，而一旦未得到家长足够多的重视，便会成为儿童口腔健康问题甚至影响成年“颌面部颜值”的“元凶”。为了帮助儿童配合治疗，“打破”惧怕看牙的心理，医疗机构建立“舒适化治疗”方式，分层次麻醉实现“无感”治疗。

“乳牙不用治”？ 恒牙也受“牵连”

儿童龋病及牙列畸形，是最常见的两大儿童口腔问题。临床显示，家长对儿童乳牙问题的错误认知，是导致这两大问题的重要原因。

不少家长认为儿童“早晚要换新牙”，便对乳牙龋病并不重视。公开资料显示，国内儿童乳牙龋病的发病率达到了80%左右，其中相当比例的龋齿并未得到治疗，牙齿长期处于不健康的状态之中。

北京和睦家医院口腔科主任冯丹医生介绍，儿童的龋病处于急性发病期时，除牙痛外，有时牙龈也会出发炎症状，甚至脓肿，严重时会导致面部感染，这种案例在临床中并不少见。同时，龋病牙齿的提前脱落，也会让恒牙发育受到影响。“儿童乳牙早期脱落，会导致两侧的乳牙向中间挤，发生倾斜，而脱落乳牙位置的恒牙因为没有空间生长，会从侧面挤出，甚至埋伏阻生，导致牙列畸形。”

冯丹介绍，有些成年人认为自己牙齿天生软，容易得龋齿， 除去遗传和口腔生物环境外，也可能是乳牙龋病没有得到及时治疗导致的。因为乳牙龋病而导致的慢性炎症，会影响到下方恒牙胚胎的发育，使得恒牙萌出时即发生龋病，或者导致牙釉质不健康等问题。

牙齿整齐关乎“颜值”

6-9岁应做牙齿

及颌面部发育评估

在很多家长的观念里，儿童的牙齿畸形要等到乳牙脱落以后——也就是等到孩子十一二岁再进行矫正，但冯丹表示，这也是不正确的观念。

研究资料显示，我国儿童的错颌畸形的发生率高达90%。“牙齿的整齐度以及完整的咬合功能，不仅影响着孩子的面型发育，更关系着一生的口腔健康。”而儿童的生活习惯和口腔卫生习惯，都有可能影响到牙齿的生长发育。冯丹举例，比如小孩子吮指，会造成局部牙齿开合，形成龅牙；儿童口呼吸则会造成下颌后缩等等。

冯丹介绍，儿童在6-9岁期间，应对牙齿发育和颌面部发育进行一次初步筛查和评估，判断牙齿的牙弓的发育和面部的发育是否协调。如果存在小下巴或者反颌的趋向，就需要进行早期干预。例如吮指习惯可以通过佩戴矫正器的方式进行纠正，口呼吸习惯如果是腺样体肥大导致，可以联合耳鼻喉科进行手术治疗。

看齐国际健康理念

和牙医建立终身联系

“孩子从萌出第一颗乳牙的时候，也就是平均年龄6个月左右，最晚不超过一岁，就应该第一次去看口腔科医生。第一次的面诊，更重要的是与家长的沟通，之后建议每半年都应该看一次口腔科医生，让孩子从小喜欢和习惯于看牙医，并和牙医建立终身的关系”。冯丹表示，这一口腔健康理念早已在国际发达国家之间达成共识，如今也得到越来越多国内家庭的认可。

此外，孩子2岁以后，还可以通过唾液取样，检测其患龋病风险的高低。如果受到遗传因素、口腔环境及身体免疫力影响，使得儿童的龋病发生概率高，还可采取涂氟或窝沟封闭提前预防。

同时提醒家长，涂氟可以有效地预防龋齿，根据孩子的患龋风险级别，口腔医生会建议儿童每3到6个月做一次。窝沟封闭也是很好的预防手段之一。

拒绝“童年阴影”

口腔科打造舒适化治疗

值得关注的是，有些孩子看牙医存在着恐惧心理、不愿意配合牙医，甚至不少成年人惧怕看牙医也与“童年阴影”有关。为了帮助患者克服这种恐惧心理，北京和睦家医院口腔科全力打造“舒适化治疗”方式。

第一步，通过儿童行为管理获得孩子的信任。“医生首先要和孩子沟通，取得孩子的信任，他才会张开嘴让你看。”冯丹表示，医生会通过聊天、做游戏、播卡通片等方式，让孩子慢慢放松心情，配合治疗。

第二步，通过分层次进行麻醉，实现“无感”治疗。对于一次治疗一两颗龋齿的轻症患者来说，可以采用无痛麻醉针的方式，治疗全程几乎感觉不到任何疼痛。对于四岁以上儿童，还可以采用吸入式麻醉的方式。

如果是多颗牙甚至是全口牙齿严重龋病，孩子又不配合，为了一次性取得更好的治疗效果，还可采用全麻方式进行治疗。专业麻醉科医生严格按照医疗诊疗操作进行，精准控制剂量及麻醉时间，在全麻下一次性治疗复杂病例，这在国际国内都是一种安全的治疗方式。

此外，和睦家的多学科会诊，也为有其它医疗合并症的小患者在口腔治疗时提供全方位的保障。

冯丹强调，预防是最好的治疗，家长要帮助孩子从小养成良好的口腔保健习惯，让孩子爱看牙医、常看牙医，专业医生也可指导家长正确护理儿童牙齿的方法，共同守护孩子的牙齿健康。

文/本报记者 陈斯