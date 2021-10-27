隐瞒中高风险地旅居史父子二人被行拘

北京市通州区昨日发布消息，近日，邵某父子二人逃避进京防疫检查，被通州警方行政拘留。

近日，邵某父子二人驾车途经永乐店镇兴隆检查站时，邵某明知自己是离开疫情中高风险地所在县的返京人员，并不符合进京条件，仍试图蒙混过关。为逃避防疫检查，邵某提前下车徒步绕行检查站外围的树林，想与正常通过检查站的父亲会合，民警通过监控发现后立即对二人进行拦截。

永乐店派出所民警王文东说：“民警经对从树林出来的男子身份及通讯行程卡进行检查，发现这名男子有疫情中高风险地区的旅居史，这种情况是不符合进京条件的。”当天，邵某父子因拒不执行疫情防控规定，被通州公安分局行政拘留。

通州区表示，严峻复杂的防控形势要求我们必须全面落实属地、部门、单位、个人的“四方责任”，严格遵守疫情防控措施，既是对个人负责，也是对他人、对社会负责。妨害疫情防控的各类违法犯罪行为，将受到法律严惩。

文/本报记者 李泽伟