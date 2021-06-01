刻意隐瞒接触史“获刑”的警示意义

一次刻意隐瞒，导致88人被隔离。近日，安徽省怀远县人民法院依法公开审理了一起妨害传染病防治罪案件，判处被告人杨某某有期徒刑一年六个月，缓刑两年。（5月31日《中国纪检监察报》）

据报道，自2020年2月14日起，至2020年9月17日，全国共审理“妨害传染病防治罪”刑事案件76起，另有2起涉及妨害公务罪。这说明，类似“刻意隐瞒接触史”的恶意行为并不在少数，理应引起高度警觉，并加强防范。

根据我国《刑法》和《传染病防治法》等法律法规，故意传播突发传染病病原体，危害公共安全的，以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。可以说，此次杨某某因“刻意隐瞒接触史”而被当地人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，完全是咎由自取，一点也不冤。

近期，安徽、辽宁、广东等地接连出现本土新冠肺炎确诊病例，再次拉响警报，对“刻意隐瞒接触史”的恶意行为必须“严惩重处”。一方面，相关执法部门要对“刻意隐瞒接触史”的恶意行为采取“零容忍”的态度，要发现一起严惩一起，绝不姑息，绝不纵容，该追究刑责的要追究刑责，让其为自己的无良、无知行为付出“沉重的代价”。另一方面，相关部门要鼓励广大市民积极大胆地对“刻意隐瞒接触史”的恶意行为进行检举揭发，并在“第一时间”采取措施进行隔离，以防传染和扩散。

当然，还需加大疫情防控的宣传和普法教育力度，要让每一位公民知晓“刻意隐瞒接触史”既是一种危险行为，更是一种违法行为，从而避免一些人因为无知而“刻意隐瞒接触史”，导致传染的危险性，造成不必要的心理恐慌，危害社会公共安全。

但愿通过刻意隐瞒接触史“获刑”这一典型疫情案例，能警示更多的人在疫情防控的非常时期，既要严格按照相关防疫要求，做到出门戴口罩、勤洗手、少出门、不聚集，又要高度重视防范“刻意隐瞒接触史”恶意行为的发生，确保疫情防控“无漏洞”“无死角”，从而早日打赢这场没有硝烟的疫情防控阻击战。