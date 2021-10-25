药店对发热症状购药者停售“四类药品”

北京市药品监督管理局副局长王福义在发布会上表示，面对严峻复杂的疫情形势，本市进一步升级药店疫情防控措施要求，充分发挥药店前沿“哨点”作用。本市对进入药店有发热症状的购药人员，停止销售“四类药品”，引导至发热门诊就医。

“四类药品”包括退烧、止咳、抗病毒、抗生素类药品。“四类药品”的功能主治主要针对发热、咳嗽、乏力等，这些症状和新冠肺炎病毒引起的初期症状相似。市药监局已督促指导全市药店在店面张贴“新冠肺炎11种症状及附近发热门诊地址”提示，引导出现相关症状人员及时到发热门诊就医。

王福义还提到，本市还全面加强购买“四类药品”信息登记、上报、回访的闭环管理。10月1日至今，全市药店共登记、上报“四类药品”购药信息79万余条，监测体温超过37.3℃人员3000余人次。对购买“四类药品”人员，全市药店严格按照规定流程，做好销售实名登记，确保登记信息完整、真实、准确、可追溯，并及时向区政府指定的疫情防控部门上报信息。各区市场监管、医疗防疫、社区防控等各部门协作配合，确保购药信息登记、上报、回访实现闭环管理。

本市还进一步梳理“四类药品”清单，全面指导药店销售工作。市药监局下发含小柴胡颗粒、秋梨润肺膏、炎可宁片等645种“四类药品”参考目录，要求全市药店根据实际经营品种情况，建立“四类药品”店内销售清单，施行“一店一清单”，并加强从业人员培训，确保每名店员熟悉目录、熟知清单、熟练登记和上报信息。

王福义表示，本市加强督导检查和稽查执法力度，对违规药店实施最严厉的处罚。各区要严格落实属地监管责任，建立常态化督导检查机制，对辖区药店逐一清查，特别是要认真核对检查药品购销记录，防止药店瞒报、漏报。对检查中发现疫情防控措施落实不到位的，坚决予以停业整改；对“四类药品”销售信息不登记或登记不全、不报告或报告不及时的，会同有关部门依法严厉查处。