割一茬“韭菜”再跑路 健身房的坑还嫌少吗

最近一段时间，有关健身房卷钱跑路的新闻突然增多。社交媒体上出现了一些有关健身房倒闭的短视频，一些传统媒体也关注了疫情之下健身行业按下暂停键后难以为继的问题。实际上，由于传统健身房盈利模式单一，又加上疫情导致的客流量下降、预付费堆高负债率和场地租金增加等问题，健身房收益确实不如过去几年。一些经营者在接受调查时也吐苦水：“我们想好好经营的，谁愿意倒闭？只是我们装修改造和场地租金开销实在大，现在疫情又中断了现金流，不得不破产。”

然而，这种表述并不符合健身房行业的事实，甚至掩盖了健身房野蛮生长的现实。企查查的数据显示，2020年主流城市（含一线和新一线城市）的健身俱乐部平均增长率为4.12%，商业健身房平均增长率为7.30%。一方面，我们看到一些已经开业的健身房毫无征兆地宣布倒闭，但是，另一方面，新的健身房又在持续涌入。这种自相矛盾的局面令人困惑。

传统的健身房大多采用预付费模式，然而，这种能短期内快速回笼资金的模式同时也带来最大的问题——高负债率。因为健身房大多开在商业繁华之地，且租金年年攀升又不稳定。即便签了合同，仍然面临被房东随时收回场地或涨租的情况。关键的问题是，这些费用是一种长期投入负担，这样就与短期快速敛财形成矛盾。为了偿还器材费、人工费、场地费等欠账，一些健身房不得不绞尽脑汁去吸引新的顾客，或以情侣卡、亲子卡、父母卡等名目诱惑消费者冲动办卡消费。

当以上手段不能持续增加收入时，健身房就会使出终极大招——假期割“韭菜”模式，即瞅准某长假，在半个月前抓紧宣传让利新政策，鼓励老会员邀请自己的亲朋好友进店体验，一旦长假到来，就立即闭门谢客，随后张贴破产通知，最后人去楼空，只留下一个微信公众号作为唯一沟通渠道。如果受骗的消费者想举报或维权，一律回复“等待法律途径解决”，至于如何解决，则沉默不语。

实际上，我们普通消费者心里是有一杆秤的，对于疫情冲击下健身房实体店的经营困难问题并非不理解。一些消费者甚至直言，大家应该跟小微企业抱团取暖，共克时艰。但令人困惑的是，既然企业高层已经下定决心要倒闭了，为什么还算准日子，“割一波韭菜”后再倒闭？难道倒闭这种大事是临时决定的吗？

当商家变着法儿算计健身爱好者时，也在为整个健身行业的“坏口碑”贡献自己的“力量”。在中国消费者协会公布的2020年受理投诉情况中，“办卡”消费入坑投诉仍是热点，尤其是健身行业，一直处于投诉的前三名。在此背景下，人们对健身房的形象认知也从健康活力慢慢转向“大骗子”“忽悠”“跑路”“割韭菜”等负面词语。为了健身行业的长远发展，“打一枪换一个地方”的敛财诀窍该被治治了，只有妥善保护消费者权益，才能重新改善健身房在公众心目中的印象。（聂书江）