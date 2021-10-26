探索学术前沿 专家探讨再生抗衰领域

随着社会在不断进步，人类在保持年轻容颜方面做出了很大努力，其中包括化妆、美容、美体等。但人类衰老的是细胞老化的过程，尽管外部因素具有延缓和推出的作用，但对于已经衰老的细胞和皮肤，是无法解决的。目前，越来越多的专家在探索再生变美的发展新方向。

2021年中国新医美·再生医美高峰论坛现场。

在近日召开的2021年中国新医美·再生医美高峰论坛的大会上，微针团体标准主要起草人、郑荃丽格医疗美容连锁&重庆联合丽格美容医院总院长郑荃发表了对于再生领域的观点。他提出，以外源填充物为主的医美，要正确理解和判断，而且这一阶段会随着研究的完善逐渐会退去合作化。

芬兰赫尔辛基大学肿瘤与再生生物学博士程芳表示，外泌体在皮肤修复和免疫调节上，有着强大功能。外泌体同时可以作为药物载体，在皮肤移植、银屑病、特应性皮炎等治疗中发挥重要作用。