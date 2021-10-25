中日友好医院举办第六届微党课比赛决赛

10月21日下午，中日友好医院举办了第六届微党课比赛决赛。医院党委书记宋树立出席并讲话，委党史学习教育第二巡回指导组副组长、健康教育中心纪委书记胡洪波，医院党委副书记、纪委书记刘鹏，国家卫生健康委直属机关党委组织处（统战处）副处长郑田静，《中国医院》副主编郝秀兰，心理健康中心党群人事处处长樊兴平等作为评委出席并点评。

比赛现场。（中日友好医院供图）

宋树立表示，中日友好医院微党课大赛至今已举办六届，受到国家卫生健康委的认可和广大党员的欢迎。在党史学习教育中，各党支部坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，立足岗位实践扎实做好“我为群众办实事”实践活动，取得了一系列成果。希望各位讲述人讲好所学所思、所做所行，通过微党课展示出党支部和党员的收获和风采。

胡洪波等评委在点评中提出，中日医院微党课紧密贴合党史学习教育、贴合服务患者、贴近医务人员实际，党味“浓”，内容丰富感人，深切感受到医务人员身上体现出来的伟大抗疫精神和崇高职业精神；微党课活动特色鲜明、富有实效，值得学习借鉴，希望进一步引导广大党员挖掘党支部和党员的感人故事，更好地宣传医务人员良好形象。

本次微党课决赛是在广泛开展讲党课的基础上，经过党总支推荐、党委初选，评选出8位党课讲述人。经过现场评比，普外科·胃肠外科党支部刘玉芬荣获一等奖，中西医结合心脏内科党支部肖响、呼吸与危重症医学科四部党支部左文青两位同志荣获二等奖，协和/首医研究生党支部吕晓烁、保健部二部党支部王朋、病理科党支部丁瑞欣、老干部处党支部白永平、医学工程处党支部闫慧芳荣获等五位同志三等奖。

中日友好医院胸外科副主任医师马千里作了“中日红色基因 薪火代代相传”的主题讲述，讲述了“七一”勋章获得者、该院首任院长辛育龄的先进事迹，分享了作为辛育龄小分队队长继承、发扬辛育龄“红医”精神的心得体会。

医院党总支书记及党支部书记、党员代表等近40人参加了本次活动。（中日友好医院党办）