“七一勋章”获得者辛育龄：尽医者之责 敢为天下先

人民网北京7月17日电 （记者孙红丽）7月16日，国家卫生健康委在中日友好医院召开“七一勋章”获得者先进典型事迹媒体宣讲会，生动展现辛育龄同志忠于党和人民，全心全意为人民健康服务的感人事迹。

辛育龄是新中国胸外科事业的开拓者和奠基人，曾任中日友好医院院长、胸外科主任。

发布会上介绍，战争时期，他曾与白求恩并肩战斗，多次冲上前线救治伤员。和平年代，长期致力于我国胸外科创建和发展，被称为中国人体肺移植手术第一人，在胸外科领域多个方面取得“从0到1”的突破，为我国卫生健康事业创新发展作出了卓越贡献。

辛育龄在行医时，始终把患者摆在第一位；研究时，努力创新技术、勇攀高峰；任院长时，积极推动现代化综合医院的创建和促进中日两国民间交流。

中日友好医院党委书记宋树立表示，辛育龄老院长在一生当中作了很多创新：一是尽医者之责，深耕胸外科领域，不断创新发展；二是胸怀全局，奔走于全国，帮助各地建立胸外科；三是着眼于国之大者，投身中国现代化医院的筹建与初创；四是在文化建设上，确定了患者至上的办院理念。

作为辛育龄的学生，中日友好医院胸外科原主任刘德若跟随了他接近30年。刘德若回忆，辛老说，他是肺外科医生，在医疗实践中看到了大量的肺终末期疾病，比如肺气肿、肺纤维化、肺动脉高压、毁损肺等，这些疾病很痛苦。当时是70年代末，抗排斥药环孢素A还没有问世，可以说当时全世界做的42例肺移植都没有成功，大家都是在探索。辛老认为，在这方面中国绝不能落后于外国。辛老在大量动物试验的基础上和大量的科学研究的基础上，开展了这两例肺移植试验工作，这个工作在当时是超前的，除了非常艰苦，还要做大量的研究工作，有很大的压力。他敢为天下先的精神代表了他那一代的老党员、知识分子要赶超世界先进水平的使命感。

“辛老的精神一直激励着我们，在他的指导下，我们科推动了其他很多医院也一直做肺移植工作，包括肺癌的研究工作。另外，辛老特别注重年轻人的培养，现在我们医院每年做100例肺移植，肺癌每年能做2500例，所以辛老种下的种子现在正在开花结果，受他影响，很多医生也开始这样做。”刘德若说。