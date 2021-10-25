国家卫健委：10月24日新增确诊病例39例 其中本土病例35例

10月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例39例。其中境外输入病例4例（天津1例，上海1例，山东1例，广西1例）；本土病例35例（内蒙古19例，其中阿拉善盟18例、锡林郭勒盟1例；贵州4例，均在遵义市；甘肃4例，其中兰州市3例、嘉峪关市1例；北京2例，其中丰台区1例、海淀区1例；河北2例，均在邢台市；湖南2例，均在长沙市；陕西2例，均在西安市），含5例由无症状感染者转为确诊病例（河北2例，湖南2例，贵州1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在内蒙古）。

当日新增治愈出院病例30例，解除医学观察的密切接触者687人，重症病例较前一日增加7例。

境外输入现有确诊病例383例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9507例，累计治愈出院病例9124例，无死亡病例。

截至10月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例573例（其中重症病例20例），累计治愈出院病例91588例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96797例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1230300人，尚在医学观察的密切接触者30747人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例，其中境外输入10例，本土3例（北京1例，在丰台区；四川1例，在自贡市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例5例（无境外输入）；当日解除医学观察8例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者380例（境外输入348例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28768例。其中，香港特别行政区12323例（出院12019例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16368例（出院13742例，死亡846例）。