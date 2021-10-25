新冠疫苗加强针显著增加猕猴抗体反应

科技日报北京10月24日电 （记者刘霞）美国科学家在最新一期《科学》杂志上撰文称，他们在猕猴身上开展的研究显示，注射新冠疫苗加强针可以增强猕猴体内的中和抗体的浓度，并对其产生了高水平的保护作用。最新研究结果支持提高老年人、已出现健康状况人士、高风险接触人群疫苗加强针的接种率。

来自美国国立卫生研究院、约翰斯·霍普金斯大学等机构的科学家称，猕猴接种首针新疫苗约6个月后，给其注射mRNA—1273新冠疫苗加强针，其体内针对所有已知新冠病毒变异毒株的中和抗体浓度会显著增加。而且，增强后的中和抗体反应至少持续了8周，且强度显著高于此前接种疫苗产生的抗体反应的强度，产生了高水平的保护作用，这意味着加强针能够显著限制新冠病毒在猕猴肺部和鼻子内的复制。

这些数据表明，加强针会引发强烈的免疫记忆反应，而且，可能延长免疫力的持续时间。

研究人员还确定，针对原始新冠病毒开发的mRNA—1273疫苗和针对新冠病毒贝塔变异毒株的疫苗在增强抗体反应并提供保护方面的能力相当。

这项研究于6个月前开始，当时贝塔变异毒株是全球流行毒株，因此研究人员将重点放在这一毒株上。相关研究称，贝塔变异毒株可通过降低疫苗的效力展示出最大的抗中和能力。研究人员表示，新研究主要针对抵抗中和抗体的能力很强的贝塔变异毒株，而新方案在此基础上增强了免疫反应，更加适用于抵抗中和抗体能力较弱的德尔塔变异毒株。

他们表示，在人类身上，针对流行新冠毒株引起的呼吸道感染，一剂mRNA—1273加强针有望延长保护期和效力。