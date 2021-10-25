新冠疫苗加强针不建议混打

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当前，国外疫情持续蔓延，季节因素叠加，容易引发疫情传播扩散。在国务院联防联控机制10月24日举办的发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋表示，10月17日以来，国内出现多点散发本土疫情，呈快速发展态势，一周内波及11个省份，疫情扩散风险仍在加大。

疫情源头尚在流调溯源中

国家卫健委疾控局副局长吴良有表示：“关于疫情源头目前还在流调溯源中，根据流调和病毒测序结果，病例的病毒全基因组序列与国内此前疫情的同源性低，提示本次疫情是由一起新的境外输入源头引起。”

吴良有介绍，此次疫情有两个特点：一是波及范围广，目前发现的跨地区感染者绝大多数与旅游团或自驾有关，潜在风险人员的跨地区流动性大，涉及的省份较多，疫情存在进一步扩散的风险；二是传染性强，本起疫情的病毒为德尔塔变异株，部分病例的呼吸道样本病毒核酸载量高，提示病毒排毒量大、传播力强，在暴露人群中引起续发传播的风险高。预计随着风险人群排查和筛查工作持续开展，未来几天发现病例数将继续增多。疫情波及范围可能进一步扩大。

4种疫苗可以接种加强针，但目前不建议混打

吴良友表示，开展加强免疫，对于保护易感人群、有效遏制疫情传播具有重要意义。从国际上看，部分国家已启动或公布了加强免疫接种计划。

根据专家研究论证结果和疫情防控需要，国务院联防联控机制近日启动了新冠病毒疫苗加强免疫接种工作，对国药中生北京公司、北京科兴公司、国药中生武汉公司的灭活疫苗和天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗，全程接种满6个月的18岁及以上人群可进行一剂次的加强免疫。

“从加强免疫上，专家建议使用同源疫苗，就是相同技术路线的疫苗。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆指出，我国目前采取的加强免疫接种策略是同源疫苗接种，不建议混打。

专家组建议，海关、边检、航空、隔离观察点以及定点医院的一些工作人员，赴境外学习的人员，免疫功能低下包括免疫缺陷，以及60岁以上老人等重点人群，在完成全程免疫六个月后，可以考虑开展加强免疫。

接种第3针后是否需要继续接种仍在探讨

研究显示，随着疫苗接种时间的推移，一些人的中和抗体水平在下降。既然疫苗激发的免疫力会衰减，那么在第3针之后，还需要接种第4、第5针吗？

“不断地加强免疫、不断地开展加强接种不是我们最终的选择。”王华庆表示，一个理想的疫苗通过全程免疫后就能够起到很好的效果。即使后面需要加强，它的加强剂次也是有限的。

“我们希望将来有更好的疫苗，有更好的接种程序来达到牢固的人群保护效果。”王华庆表示。

建议流感疫苗与新冠疫苗的接种间隔在14天以上

监测结果显示，2021年3月以来，我国流感活跃度高于去年同期水平。尤其是9月以来，南方一些省份流感活跃水平呈明显上升趋势。

“专家综合研判，今冬明春可能存在流感流行的风险，如果再出现新冠肺炎疫情的话，可能出现叠加风险。”王华庆指出。

他表示，在新冠病毒疫苗接种技术指南中，建议流感疫苗与新冠疫苗的接种间隔在14天以上。（记者 金振娅 通讯员 曹越）