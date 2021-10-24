中疾控：今冬明春可能存在流感与新冠叠加流行的风险

人民网北京10月24日电 （记者乔业琼）24日，国务院联防联控机制就加强秋冬季疫情防控和做好疫苗接种有关情况举行新闻发布会。会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，我国监测结果显示，2021年3月以来，全国流感活跃度高于去年同期水平。尤其是9月份以来，我国南方一些省份流感活跃水平呈明显上升趋势。专家综合研判今冬明春可能存在流感流行的风险，如果再出现新冠的话，可能出现叠加的风险。

王华庆表示，新冠疫苗的作用在预防新冠的过程中已经得到很好体现。流感疫苗是预防流感的最有效手段，尤其是对婴幼儿和老年人接种之后可以降低严重并发症的风险。同时，接种新冠疫苗也不能代替流感疫苗。中国流感疫苗预防接种技术指南中已经确定了接种流感疫苗的优先人群，包括老人和孩子都是流感防控的重点人群。在新冠病毒疫苗接种技术指南中，目前建议流感疫苗与新冠疫苗的接种间隔在14天以上。

王华庆表示，接种过程中除了注意时间间隔外，还有以下几点要注意：一是既往接种流感疫苗，尤其是同技术路线的疫苗，如果出现急性过敏反应，后续就不能接种这个流感疫苗了。二是在接种过程中受种者要如实向接种医生报告他的健康状况和用药史，目前看有些药物会影响流感疫苗接种效果。三是目前接种的流感疫苗主要有两大类：减毒活疫苗、灭活疫苗。这两类疫苗应用对象是不同的，疫苗特性和禁忌也不同，所以接种之前应该把自己的情况和医生说明，这样能够很好的判断更适合哪种技术路线的流感疫苗。四是接种了流感疫苗之后要在现场留观30分钟。