加强秋冬季新冠肺炎疫情防控（国务院联防联控机制发布会）

本报北京10月24日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制24日召开新闻发布会，介绍加强秋冬季疫情防控和做好疫苗接种有关情况，并答记者问。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，当前，国外疫情持续蔓延，季节因素叠加，容易引发疫情传播扩散。10月17日以来，国内出现多点散发本土疫情，呈快速发展态势，一周之内已波及11个省份。感染者大多有跨地区旅游活动，疫情进一步扩散风险仍在加大。要严守外防输入各个关口，坚持人、物、环境同防，减少跨区域聚集性活动，坚决遏制疫情扩散蔓延。

国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，此次疫情波及范围广，传染性强，病毒为德尔塔变异株，部分病例的呼吸道样本病毒核酸载量高，疫情源头目前还在流调溯源中。根据现有的流调和病毒测序结果，病例的病毒全基因组序列与国内此前疫情的同源性低，提示本次疫情是由一起新的境外输入源头引起。

截至10月23日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗224472.7万剂次，完成全程接种的人数为106762.1万人。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，疫苗研发专班就疫苗加强免疫策略专门组织了专家论证，根据前期加强免疫接种研究结果，考虑疫苗的安全性、保护效率等因素基础上，提出了3种灭活疫苗和1种腺病毒载体疫苗的加强免疫策略。目前加强免疫接种优先在高风险人群和保障社会基本运行的关键岗位人员中开展。

“3月以来，全国流感活跃度高于去年同期水平，且9月份以来南方一些省份流感活跃水平呈明显上升趋势。”王华庆说，今冬明春可能存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。在新冠病毒疫苗接种技术指南中，目前建议流感疫苗与新冠疫苗的接种间隔在14天以上。

交通运输部应急办副主任周旻表示，原则上暂停中高风险地区所在的县级行政区域开展对外道路客运服务，暂停中风险地区所在城市的跨城公交、出租车、顺风车业务。对中高风险地区轨道交通和城市公交站点实施跨站、甩站运行，全力切断疫情传播渠道。

文化和旅游部市场管理司司长刘克智说，旅游景区人员聚集性强，流动性大，疫情防控难度大，必须从严从紧落实各项防控措施，完善应急预案，健全工作机制。

海关总署卫生检疫司副司长李政良说，海关总署抓紧抓实抓细口岸疫情防控各项工作，坚决遏制疫情通过口岸输入。

《 人民日报 》（ 2021年10月25日 02 版）