接种新冠疫苗满6个月方可打“第三针”

为什么需要加强免疫？

接种疫苗后，随着时间的延长，部分受种者对新冠病毒免疫力下降，增加感染新冠病毒的几率，因此需要接种加强针。开展加强免疫，对于保护易感人群、有效遏制疫情传播具有重要的意义。

哪些人群可以接种“加强针”？

按照国务院联防联控机制要求，北京将在全程接种新冠病毒疫苗满6个月的18岁及以上人群中实施加强免疫接种。

（一）感染和疾病传播风险高的重点人群，包括边境口岸、海关、移民、国际交通、医疗卫生、监所相关人员及出国人员等人群；公安、消防、应急、交通、物流（含冷链）、冷链食品、邮政快递、养老、精神卫生福利、环卫等维持社会基本运行人群；水、电、暖、煤、气等基本生活物资供应保障关键岗位职业人群；教育行业、服务业、制造业和劳动密集型行业从业者等人群；符合接种条件且有接种需要的60岁及以上老年人；

（二）重大活动保障及参与人员，包括冬奥会、冬残奥会及其他重大活动保障人员、参与人员；

（三）重点区域需配合疫情防控加强免疫的相关人群，包括疫苗生产企业、集中隔离点、机场、大型会展场所等。

对其他符合接种条件且有接种需要的人群提供加强免疫接种服务。

“加强针”如何接种？

现阶段首先针对感染和疾病传播风险高的重点人群开展，通过各行业、各单位集中组织进行接种。符合接种条件确有接种需求的一般人群，可以通过单位组织、所在社区、接种点登记、预约，进行加强免疫接种。

去哪里接种“加强针”？

原则在首剂或第二剂接种所在区进行“加强针”的接种，优先开展接种的重点人群按照有关行业部门的统一安排进行接种。各区加强免疫接种点可通过市疾病预防控制中心网站查询。（https://www.bjcdc.org/article/69021/2021/10/1634685869733.html）

现阶段加强免疫可接种哪些疫苗？

当前北京市可用于实施加强免疫接种的疫苗有国药中生北京公司、北京科兴公司的灭活疫苗和天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗。市民朋友在完成新冠病毒疫苗全程接种6个月后才能选择接种“加强针”，原则上使用已接种过的原疫苗进行加强免疫。

（一）使用同一种灭活疫苗完成两剂次接种的人群，原则上使用原灭活疫苗进行1剂次加强免疫;

（二）使用不同灭活疫苗完成两剂次接种的人群，原则上优先使用与第二剂灭活疫苗相同的疫苗进行1剂次加强免疫，如遇第二剂相同疫苗无法继续供应等情况，可使用与第一剂灭活疫苗相同的疫苗进行1剂次加强免疫;

（三）使用腺病毒载体疫苗接种的人群，使用原疫苗进行加强免疫。