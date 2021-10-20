缓解父母焦虑才能真正“解放”孩子

推进“双减”又有新动作：10月19日提请十三届全国人大常委会第三十一次会议三审的家庭教育促进法草案，落实中央有关文件对减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的明确要求，回应了有关家庭教育焦虑的问题，拟从家庭教育角度作出相关规定，为义务教育阶段学生减负。

“双减”是一项系统工程，家长的理解配合直接关乎其能否真正落地。教育焦虑是当下中国社会一大顽疾，家长习惯了被裹挟着“奔跑”之后，突然来个“急刹车”，一时之间要想让观念彻底转变过来殊为不易。

这样的担忧并非多余。前不久，上海建平中学西校的一位家长举报学校：要求取消“月考”和“分班”，落实国家“双减”教育政策。可很快就被另一名家长写信“怒怼”，质疑“减负”让学生变“学渣”，最终耽误大家前程。

教育是这个世界最复杂的事情之一。不同的人，基于不同的角度和立场，对教育都有着各自的理解。由于家长的受教育程度和身份地位等方面的差异，在孩子的教育问题上难免存在不同的理念。如何帮助家长缓解过度“望子成龙望女成凤”的心态，引导家长尊重教育规律，是一道难题。

孩子身上出现的问题，很多时候都是父母教育不当的结果。比如，学业负担重等青少年成长中的难题，就与不当的家庭教育方式有关系。伴随着激烈的社会竞争，家长对孩子的期望值普遍过高，尤其是对分数和升学的过度追求，令孩子们“压力山大”。

在不少家长心目中，家庭教育基本上等同于陪伴督促孩子学习。其实不然。家庭教育要求父母或者其他监护人以及有监护能力的家庭成员通过言传身教和生活实践，对未成年人进行教育引导，施加积极影响。家庭教育法草案三次审议稿提出，在家庭教育内容上，要强调立德树人，引导父母在家庭教育中更多关注未成年子女品德、科学探索精神和创新意识的培养，以及良好学习习惯、行为习惯、生活习惯的培养。在家庭教育方法上，要引导父母树立正确家庭教育理念，掌握科学的家庭教育方法，为未成年人健康成长营造良好家庭环境。

草案三次审议稿的规定，与教育部推进“双减”落地的举措相互呼应。“双减”出台之初，教育部有关负责人指出，学校应规范设立家长学校，以线上线下等形式，对家长进行家庭教育指导、咨询和辅导，引导家长掌握科学的教育理念和方法。一言以蔽之，就是通过引导家长了解教育的本质和教育规律，解开家长的心结，从而达到给学生减负的目的。

推动摇篮的手就是推动地球的手，做父母的爱自己的孩子，从来不是有意愿就够了，还需要能力和技巧。将“双减”相关要求落实到家庭教育促进法中，不只是彰显了一种态度，更要求家长们切实付诸行动。父母的焦虑得以有效缓解了，才能真正“解放”孩子。