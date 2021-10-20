湖南省郴州市第一人民医院：同质化管理差异化发展

“什么叫同质化的管理？——就是‘123’的原则。1是一个法人代表、一个班子；2是两个中心，以领导班子为中心、以专科建设为中心；3是三个共享，市场资源共享、人、财物共享。”近日，湖南省郴州市第一人民医院的党委副书记、院长雷冬竹做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目（ 点击查看节目视频 ），围绕公立医院高质量发展分享了她在医院管理方面的经验。

雷冬竹介绍，湖南省郴州市第一人民医院至今已有100多年历史，现在医院的架构是四个医院加一个康养中心，即儿童医院、肿瘤医院、康复医院、五官医院和康养中心组成，实行同质化管理、差异化发展。从儿童到老年，全力打造覆盖从生到老，全生命周期的服务体系。

雷冬竹表示，公立医院高质量发展的一个重要抓手是绩效考核。绩效考核的维度包括医疗质量、运营效率、持续发展、满意度等四个方面。其中通过提升内涵质量建设为抓手，使医疗质量得到保障；通过管理控制耗材、药品等，使老百姓的人均费用、药品的均值费用降低，提升运营效率；通过集团化、一院多区的模式，均衡布局，实现可持续发展；通过推出院长代表门诊常设制、为员工亲属免费体检等措施，提升门诊患者满意度、职工患者满意度、住院患者满意度等等。

激活公立医院高质量发展新动力，是公立医院高质量发展的一个关键。雷冬竹表示在激活医院发展动力，提升医院高质量发展方面，医院采取了薪酬制度改革、人事编制改革、职称自主评审改革、会外人才设定的改革、DRG付费的改革等措施，始终让“会爱、敬业、求实、奉献”的精神，伴随着医院的发展和员工的成长。

在医联体建设方面，雷冬竹认为医联体建设是分级诊疗的重要抓手，而分级诊疗是医改五项制度的首位制度，能有效缓解老百姓看病难等问题。郴州市第一人民医院医联体建设的具体模式是通过医院的一体四轮，将内部的四个医院紧密的结合在一起，通过对二级医院、县域医院的帮扶，把三级、二级社区整个循环打通。

访谈中雷冬竹提到，开展国家区域医疗中心建设，是推动优质医疗资源扩容和均衡布局的重要举措。她表示，肿瘤区域医疗中心的建设尤为关键，像郴州肿瘤区域医疗中心，通过专科联盟的形式，已与24个县城打通，大大缓解了群众就诊压力，更好地满足了人民群众医疗服务的需求。