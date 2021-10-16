智慧医院建设助力医院高质量发展研讨会在京召开

“智慧医院建设对公立医院高质量发展提供了重要支撑。”10月9日，由人民网·人民健康和北京医学奖励基金会联合举办的“智慧医院建设助力医院高质量发展研讨会”在京举办，多位嘉宾围绕智慧医院发展进行了深入探讨。

“智慧医院建设是一项工程，要用工程治理的理念去建设智慧医院系统。”国家卫生健康委医院管理研究所舒婷表示，医院院长作为智慧医院建设的主要领导者要确定好发展目标，明确责任人，控制好智慧医院建设成本，做实基础工作，细化智慧医院建设流程，根据医院发展特色选择智慧医院建设突破点。此外，智慧医院建设过程中，医院不同科室之间要加强协商，让智慧渗透到临床、服务、管理的方方面面。

北京大学第三医院党委书记金昌晓认为，医疗机构特别是三级医院利用信息化手段，为患者提供预约诊疗、候诊提醒、检查检验结果查询等相关医疗服务，让“指尖上的医疗服务”变成现实的同时，也提高了医院医疗水平和管理水平。

中南大学湘雅三院副院长欧阳文表示，信息中心是医院的中枢神经，是医院运行的大脑。在智慧服务方面，医院根据门诊、住院、出院及健康管理等关键环节进行系统化设计，围绕患者开展信息化诊疗服务与健康管理。中南大学湘雅三院实现了以无纸化电子病历提升高质量发展的智慧医疗和智慧服务，通过智能质控和智能诊疗相结合既提高了工作效率，还医护于患者，又方便了患者全生命周期的智能医疗服务；同时科学利用各项数据，通过知识图谱和机器学习相结合的方式实现大数据智能分析，提高医院管理和学科建设水平，助力健康湖南、健康中国伟业。

兰州大学第二医院副院长白锋介绍，兰州大学第二医院通过信息化建设实行全过程智慧管理，并构建了以病人为核心的质量体系、经营体系、医师评价体系和决策体系。通过“一中心四体系”的智慧管理，医院在公立医院绩效考核中取得较好成绩。另外，为方便患者就医，医院开展分时段挂号预约，并推行诊间支付，降低患者排队时长。同时，医师、药师可通过信息化系统24小时为患者服务，加强合理用药。

“智慧医院的设计理念，既为患者提供就医新感受，也为院内医务工作者提供智能化工作新体验，同时也为医院可持续发展带来新活力。”上海胸科医院副院长侯旭敏认为，智慧医疗建设三大方向，包括临床服务的智慧化、临床管理精细化以及医疗数据的资产化。上海胸科医院已建成了互联互通标准数据平台，未来智慧服务将进一步赋能患者服务，给患者真正提供便捷、舒适的医疗服务，提高患者黏性。

北京医学奖励基金会顾问张晓玉表示，目前我国公立医院正处于从信息化转向智慧化关键节点，智慧医院建设有助于提升医疗质量，改善百姓就医体验，优化区域医疗资源配置。

会议现场,首都医科大学宣武医院党委副书记李嘉、南昌大学第一附属医院副院长曹力、兰州大学第一医院副院长赵达、北京大学人民医院医务处处长王晶桐、北京积水潭医院医务处处长李笠、焦作市人民医院副院长郑献召、临汾市人民医院药剂科主任段红珍等分别围绕“智慧医疗和学科融合发展”“智慧医院‘三位一体’建设经验分享”主题，并结合所在医院实践分享了智慧医院建设的经验及成果。