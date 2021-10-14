“十四五”时期公立医院高质量发展这么干！两部门发文明确八项行动

人民网北京10月14日电 （记者张文婷）公立医院作为我国医疗服务体系的主体，推动公立医院高质量发展至关重要。近日，国家卫生健康委和国家中医药管理局联合印发《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》（以下简称《行动》），明确了“十四五”时期公立医院高质量发展的8项具体行动。到2025年，初步构建与国民经济和社会发展水平相适应，与居民健康新需求相匹配，上下联动、区域协同、医防融合、中西医并重、优质高效的公立医院体系，为落实基本医疗卫生制度提供更加有力的保障。

《行动》指出，在“十四五”时期，公立医院高质量发展促进行动主要包括四个重点建设行动和四个能力提升行动：一是建设高水平公立医院网络。通过建设国家医学中心、国家区域医疗中心、省级区域医疗中心，实施“千县工程”县医院能力建设项目，县级中医医院提标扩能项目。开展中医特色重点医院、中西医协同“旗舰”医院、国家中医疫病防治和紧急医学救援基地等项目建设。形成国家级医学中心和国家级、省级区域医疗中心为骨干，高水平市级和县级医院为支点，紧密型城市医疗集团和县域医共体为载体的高水平公立医院网络。

二是建设临床重点专科群。实施临床重点专科建设“百千万工程”，建设国家临床重点专科群和中医优势专科，加强对中西部地区薄弱专科建设的政策倾斜力度，探索多学科交叉融合，建成一批国家级、省级和市县级临床重点专科和中医优势专科，区域专科医疗服务同质化水平显著提升。

三是建设高质量人才队伍。深化医教协同，强化医院教学和人才培养职能，加强急需紧缺专业人才、公共卫生与临床医学复合型人才、公立医院行政管理人才培养。强化中医药特色人才队伍、国家中医疫病防治和紧急医学救援队伍建设。建成支持公立医院高质量发展的专业技术和医院管理人才队伍。

四是建设“三位一体”智慧医院。通过完善智慧医院分级评估顶层设计，鼓励有条件的公立医院加快应用智慧服务软硬件，推进医院信息化建设标准化、规范化水平，落实国家和行业信息化标准。建成一批发挥示范引领作用的智慧医院，线上线下一体化医疗服务模式形成，医疗服务区域均衡性进一步增强。

五是实施医疗质量提升行动。完善医疗质量管理与控制体系，加强各级质控中心建设与管理，进一步完善医疗质量控制指标体系，十八项医疗质量安全核心制度不断巩固。

六是实施患者体验提升行动。推动公立医院向“以健康为中心”的转变，形成公立医院医防融合服务新模式。持续改善医疗服务行动，建立健全医疗服务领域十项制度，深入实施“方便看中医，放心用中药”行动。建立重大疾病的救治与管理制度，构建快速、高效、广覆盖的急危重症医疗救治体系。以医联体为载体、以信息化为支撑，不断增强医疗服务连续性，将患者安全管理融入医院管理各个环节，实现持续改进。完善医疗纠纷预防和处理机制。

七是实施医院管理提升行动。提升医院内部管理规范化水平，坚持和加强党对公立医院的全面领导，健全现代医院管理制度，凝练支撑高质量发展的医院先进文化。

八是实施临床科研提升行动。建立临床需求导向的科研机制，有效解决医学科学领域的“卡脖子”问题。坚持临床研究和临床诊疗协同，科研成果服务临床和疾病防控一线。依托国家医学中心和国家区域医疗中心建设一批高水平的临床研究基地和科研成果转化基地。支持公立医院牵头或参与联合建立研发机构、科研成果转移转化中心。