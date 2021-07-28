经营主体恶意注销？线上跨境消费维权难？中消协给出建议

人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）28日，中国消费者协会发布2021年上半年全国消协组织受理投诉情况分析显示，2021年上半年全国消协组织共受理消费者投诉521976件，同比下降7.04%，解决412561件，投诉解决率79.04%，为消费者挽回经济损失75089万元。其中，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉3725件，加倍赔偿金额346万元。

根据投诉性质，在所有投诉问题中，售后服务问题占31.50%，合同问题占28.88%，质量问题占19.19%，价格问题占4.33%，虚假宣传问题占3.95%，安全问题占2.57%，假冒问题占1.25%，计量问题占0.73%，人格尊严问题占0.69%，其他问题占6.91%。

根据2021年上半年服务大类投诉数据，生活社会服务类、互联网服务、教育培训服务、文化娱乐体育服务与销售服务居于服务类投诉量前五位。

对于当前消费维权对策，中国消费者协会指出，目前，在新兴消费领域，相关标准还不健全，比如智能产品性能安全、数据安全等，建议有关政府部门及时跟进市场状况，尽快出台国家标准，规范产品和服务的设计、研发，加强市场准入安全性审查，保障检测鉴定能力，为消费者维权提供保障。

“从消费者投诉情况看，部分经营者短时间内频繁设立、注销不同公司主体，涉嫌恶意逃避债务和行政监管。”中国消费者协会建议，一是有关政府部门加强企业登记注册、注销管理，通过大数据分析，发现异常情况，及时加强监管。加强经营主体注销中债务审核，严防经营者以公司主体注销为名逃避民事债务，特别是损害消费者合法权益。二是对经营者恶意注销行为，公示违法经营主体及其法定代表人、实际控制人名单，强化信用惩戒。三是加强与公安机关、检察机关协作，严厉打击经营者不法行为，对涉嫌犯罪的追究其刑事责任，防止此类行为蔓延。

另外，受疫情影响，不少消费者进行线上跨境消费。消费者反映，通过国内网购平台进行跨境消费时，存在退货难、鉴定难、诉讼难等各种问题。国内网购平台、跨境电商平台、平台内商家、物流配送等经营主体在不同经营模式下，承担责任不清，发生纠纷相互推诿，造成消费者维权困难。

中国消费者协会建议，一是有关政府部门深入研究网购平台链接跨境业务模式，明确相关经营主体责任，保障消费者合法权益；二是加快建立统一的跨境电商进口商品追溯机制，开发统一的溯源平台，实现从生产、仓储、配送、销售等全流程可追溯，保障商品质量；三是搭建跨境消费维权电子平台，畅通跨境消费纠纷解决渠道，妥善处理消费者诉求。