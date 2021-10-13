肝脏恶性肿瘤治疗迎来全新介入治疗方案

“这项新技术会成为我国实现攻克肝癌的新型重磅武器。”日前，由中国工程院院士、北京清华长庚医院院长董家鸿为主的主刀团队，在海南博鳌成功实施了我国首例特许准入钇[90Y]树脂微球临床治疗肝癌手术，这标志着我国肝脏恶性肿瘤治疗领域迎来全新国际化精准介入治疗方案。董家鸿表示，通过医生精准操作钇[90Y]树脂微球，实现对中晚期肝癌患者的降期治疗或潜在性根治，是我国肝癌治疗史上标志性的先进成果。

“钇[90Y]树脂微球就像攻克肿瘤的一枚可精准投放的‘超级核弹’。”董家鸿介绍，该治疗方案采用全球领先的介入技术，将钇[90Y]树脂微球注入肝脏血管，释放高能量β放射线，能近距离瞬时杀灭肿瘤细胞，对正常肝组织和周围环境几无影响。同时，钇[90Y]树脂微球单用或者与生物、免疫、靶向等其他综合治疗方式联用，将普惠广大肝癌群体病患。

据了解，肝癌被称为“癌症之王”，中国每年肝癌新发病例达40万例，约占全球肝癌新发病例47.6%。多数患者发现时已是中晚期，仅20%～30%的肝癌患者可以通过手术切除，且5年内复发率仍高达60%～70%。接受手术的是一名34岁男性患者，有乙肝既往病史，经各项检查明确诊断为原发性肝癌，已超出各种肝癌肝移植标准，同时因预留肝体积不足40%，无法常规手术切除。经专家多次讨论，认定患者进行钇[90Y]树脂微球治疗是最佳选择。

“手术顺利地把钇[90Y]树脂微球注射到肿瘤内部，手术过程中病人生命体征平稳，没有不良反应。整个手术不到一个小时就完成了。将来治疗的速度和效率还会继续提高，病人的治疗体验也将得到更好的优化。”北京清华长庚医院肝胆介入科副主任医师张琳和海南省肿瘤医院介入科主任牛惠敏介绍了此次手术情况。

中华医学会核医学分会主任委员、山西医科大学校长李思进告诉记者，国家八部委于今年6月联合发布了《医用同位素中长期发展规划（2021—2035年）》，这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件，充分肯定了核医学在重大疾病早期诊断、微小病灶的精准清除以及合理诊疗方面具有独特的作用。作为全球创新型放射性同位素药物，钇[90Y]树脂微球在海南博鳌的落地就像一个引擎，将启动并加速我国核医学的长远发展和深刻变革。（记者崔兴毅）