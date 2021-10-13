接种新冠疫苗可将重症和病亡风险降低90%

综合法国媒体报道，一项涉及约2200万人的大规模研究显示，接种新冠疫苗可将50岁以上人群的住院和病亡风险降低90%，疫苗对德尔塔（Delta）变体也有效。

法国医疗保险局和法国国家药品安全管理局组成的科学研究团队“疫情灯塔”（Epi-Phare）发布了最新研究结果。他们比较了自2020年12月27日至2021年7月20日，法国1100万名50岁以上新冠疫苗接种者和1100万名50岁以上未接种疫苗人员的数据。通过复杂的数学分析进行比对，结果显示，从注射第二剂疫苗的14天开始，疫苗可将住院和病亡的风险降低90%，而且这种效果似乎在5个月的随访时间内并未降低。

“疫情灯塔”负责人、流行病学家马哈茂德·兹瑞克称：“接种疫苗者住院或病死于新冠肺炎的风险是未接种疫苗者的1/9。”日内瓦全球卫生研究所流行病学教授兼主任安托万·弗拉霍强调，这是迄今规模最大的疫苗有效性流行病学研究。研究结果也证实了此前以色列、英国和美国等国的观察数据，疫苗对与新冠肺炎重症和病亡的有效性都在90%—97%之间。

由于Delta变体是目前最流行的新冠病毒变异毒株，研究人员对Delta变异株广泛传播阶段的疫苗效果做了特别评估。结果显示，疫苗对于预防重症和病亡的效果与此前的情况相近：75岁以上人群住院风险降低84%，50—74岁人群住院风险降低92%。

研究负责人兹瑞克指出，虽然提供了疫苗对Delta变体防护效果的初步信息，但“研究阶段太短，不足以评估疫苗对这种变异毒株的真实效果”。他们正在继续研究以了解更多信息。

该研究所涉及的新冠疫苗包括辉瑞、莫德纳、牛津/阿斯利康疫苗，这3种疫苗的保护效果相差不大。（记者李宏策）