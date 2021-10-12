专家：疾病预防重点在基层 需更加关注老年人

近日，由人民网·人民健康主办、南京小行医院分院承办、葛兰素史克（中国）公益支持的“健康中国 预防先行——2021人民健康社区中老年健康促进系列活动”在江苏省南京市小行医院举办。会上，南京市鼓楼区疾控中心副主任杨斌表示，要充分发挥基层医疗机构“守门人”的作用，强化疾病一级预防，开展疫苗接种，维护中老年人群健康。

疾病预防重点在基层 发挥“守门人”作用

“我国的公共卫生健康工作方针以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重。”杨斌表示，社区卫生服务中心、社区医院作为居民家门口的医疗服务机构，要坚持预防为主，为居民提供更加便捷的医疗服务。疫苗是经济有效的预防手段，要提高大众接种疫苗，预防疾病的意识，强化宣传，在社区设置临时接种点。

南京小行医院院长周明飞表示，中医、养老、肿瘤和安宁疗护是南京小行医院的特色。一直以来，该院也在深入推进老年健康工作，通过建设医养结合养老院，关注安宁疗护工作，从日常护理到临终关怀，让更多老年人能够生活得更加有质量，能够有尊严地走完人生最后一程。对于老年群体而言，随着年龄的增加，身体的各项机能逐渐衰退，要加强疾病预防工作，疫苗是有效的预防方式。

“作为基层社区医院，南京小行医院在做好基础医疗工作外，公共卫生也是重要工作内容。”周明飞介绍，该院也在积极为居民提供疾病预防、慢病管理、健康教育以及心理慰藉方面的服务，通过家庭医生服务，以家庭为单位，开展健康促进工作，举办公共讲座、疾病预防活动，普及健康知识，为居民提供全方位的支持与照护。

带状疱疹因病毒而起 老年人群要加强关注

南京市第一医院皮肤科副主任医师戴洁表示，带状疱疹是皮肤科常见病，也是多发病，且疼痛感比较强。该病毒会入侵皮肤和神经，根据年纪不同，在幼年通常会引发水痘，在中老年阶段潜伏的病毒会被再次激活引发带状疱疹。

“水痘-带状疱疹病毒不能够被人体清除，且会沿着敏感的神经上行，在脊神经的神经节的神经元中长期潜伏。”戴洁表示，带状疱疹的传染性没有水痘那么强，学龄前儿童或刚刚入小学的儿童水痘发病率最高。患带状疱疹的老年人也可能会将水痘-带状疱疹病毒传染给家中的孩子，从而导致孩子发生水痘。随着年纪的增加，机体免疫功能逐渐下降，带状疱疹在老年人中的发病率比年轻人高，尤其是肿瘤患者、器官移植患者以及放化疗患者等免疫力低下人群。

“在中国古代医学中称带状疱疹是‘腰缠火丹’。”戴洁介绍，带状疱疹主要发生在身体的一侧，比如胸背部、颈部、头面部与腰部，其中腰部是带状疱疹好发部位之一。最初表现为红斑，后续逐渐发展为水疱，严重的甚至会出现化脓的情况。带状疱疹会引发神经痛，且随着年龄的增加，疼痛时间也会延长，并发症的发生率也会逐渐增高，对于老年患者而言，在水疱出现之前就需要投入更多的关注。该病治疗主要以缓解疼痛、缩短病程、预防及缓解并发症为主，疼痛恢复时间因人而异，需要在医生指导下，加减药量。对于剧烈疼痛的患者，还可以联合疼痛科进行神经介入治疗。

疫苗是经济有效的措施 中老年人更需预防疾病

“近年来，在带状疱疹的治疗方面，国家提出了更多新的要求，不仅仅要治疗好疾病，更需要做好预防。”戴洁强调，要进一步强化健康宣教，通过新媒体手段，普及健康知识，提升大众健康素养，养成良好生活习惯，提升免疫力。此外，疫苗预防作为一级预防也是十分重要的方面。

周明飞表示，很多老年带状疱疹患者容易引发神经痛后遗症，且持续时间比较长。接种带状疱疹疫苗能够有效预防带状疱疹的发生。尤其是中老年群体在秋冬季经常引发一些呼吸道感染疾病，接种流感疫苗和肺炎疫苗能够有效预防和减少流感和社区获得性肺炎的发作。每年9月至10月是流感疫苗和肺炎疫苗接种的黄金季节，提前接种，才能够有效地预防疾病的发生。

“当前我国老年人口基数比较大，由于老年人本身存在不同的基础疾病，在流感季到来时，流感、肺炎等疾病会引发并发症，增加中老年患者的疾病负担。接种疫苗是经济、有效且安全的防控措施。”杨斌表示，疫苗接种需要患者知情且自愿。由于老年群体的特殊性，在接种疫苗前医护人员会详细询问身体状况，确保被接种者没有出现发热或正处于慢性基础疾病的急性发作期，安全接种。