专家提醒：过度降血压可能引发心脑血管疾病

新华社呼和浩特10月8日电（记者魏婧宇）10月8日是“全国高血压日”，今年的宣传主题是“血压要知晓，降压要达标”。高血压是健康的“隐形杀手”，容易引发多种并发症，被确诊高血压的患者都希望尽快把血压降下来。专家提醒，降压治疗要平稳，短时间内血压下降太快，可能引起脑梗塞，加大脑中风的风险。

内蒙古自治区人民医院心脏中心副主任、主任医师吴云说，降压治疗的目的是使高血压患者的血压达到目标水平，从而降低脑卒中、急性心肌梗死、肾脏疾病等并发症发生和死亡的危险。不同的人群因为年龄、基础疾病的不同，降压目标各不相同，“血压不是低了就好，降压更不是越快越好。”

“血压的波动程度过大也会有危险。”吴云说，降压治疗要坚持“达标、平稳、综合管理”的原则。其中，达标是控制血压的根本，早降压早获益、长期降压长期获益；长期坚持健康的生活方式和药物治疗，才能达到平稳降压；还要根据个体化差异，综合管理血压和并发症。

如果血压下降速度太快，血管内压力会明显下降，血流速度减慢，会引起心、脑、肾等重要脏器缺血、血流灌注明显较少，脑血管内容易形成血栓、栓塞或因其他原因导致脑供血不足，造成缺血性脑血管病。如果患者本身存在脑血管狭窄，血压过低反而会增加患缺血性脑中风的风险。专家提醒，高血压患者应在4周至8周内将血压逐渐降至目标水平，年轻、病程较短的高血压患者可较快达标。

吴云建议，高血压患者一旦被确诊，可以在生活方式干预的同时启动药物治疗。药物治疗从小剂量开始，根据需要逐步增加剂量；优先应用长效制剂，减少血压波动；有些患者血压难以控制，需要在医生指导下联合用药；根据患者具体情况、药物有效性和耐受性，选择适合的药物。

“药物治疗要长期坚持，不能今天吃了药觉得血压下来了，第二天就不吃药了，这样血压波动对身体危害更大。”吴云说，“要获得降压带来的益处，必须长期坚持规范服用降压药，不论血压是否降到正常值、有没有头晕等症状，都要坚持服药。”