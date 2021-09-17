化妆品为何喜欢推出“烧脑”概念

国家药监局9月16日在官网发布文章，提醒公众警惕宣称“促进睫毛生长”的睫毛液。文章指出，截至目前，国家药监局未批准任何宣称具有促进睫毛生长功效的化妆品。另外，国家药监局也未注册或者备案任何“前列腺素”相关的化妆品原料，将比马前列素等前列腺素类似物作为化妆品原料用于化妆品生产，应予禁止。

近段时间，国家药监局有点忙：上个月刚通报称化妆品“蝶恋花美白祛斑冻干粉”未经注册或者备案；几天前，则发文称“干细胞化妆品”是个伪概念；如今再针对一款睫毛液发文提醒消费者……在短期内，对化妆品乱象可谓频繁出招。

这些化妆品大多使用一些比较生僻甚至“烧脑”概念，如宣传具有“促进睫毛生长”功效的化妆品当中的比马前列素、曲伏前列素等成分，以及“干细胞化妆品”当中的“植物干细胞”等，这些概念都会让普通民众觉得很陌生。

化妆品企业为何偏爱这些概念？因为只有生僻的科学概念，才能既保持足够的模糊空间，又让人信服于它的“科学性”。先用“烧脑”的概念将消费者“唬住”，再利用民众普遍不愿深究其科学原理这个弱点，通过推出一些看似有理、实则经不起推敲的“浅显道理”，来争取得到消费者的认同。

宣称“促进睫毛生长”的睫毛液，就是一个典型的例子。部分患者使用比马前列素、曲伏前列素等降低眼压的药物后，出现睫毛增长、增多、增粗的现象，一些消费者就会想当然地认为它就能“促进睫毛生长”。然而，科学不仅不能想当然，而且哪怕有一丝不够严谨，都可能得出完全相反的结果，更关键的是，将药物的副作用不能简单地利用，否则，效果不一定出现，危害却一定出现，让健康付出惨痛代价。

在“质子水”、“量子技术”等概念屡成营销噱头的背景下，消费者理应对不太理解又被广泛运用的概念保持警惕，切莫轻信和盲从。至于科普与宣传，则应提高效率和针对性，帮助民众了解这些概念出现的真实意图。既然产品未经注册，那么相关产品就不具备合法的身份。让此类产品从市场上消失、让夸大宣传付出相应代价，这种常见欺诈手段就会失去赖以生存的载体，“烧脑”概念就会失去作用。