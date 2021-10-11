直播预告：类风湿关节炎如何早诊早治

每年的10月12日是世界关节炎日，设立“世界关节炎日”的目的是要提醒人们，对关节炎要早预防、早诊断、早治疗，防止致残。关节炎是常见的慢性疾病之一，共有100多种类型，其中类风湿关节炎就是常见的一种。

类风湿性关节炎80%的患者在35岁至50岁之间，但老人、幼儿同样可发病。与遗传、感染、环境、免疫有着复杂关系，临床尚无法彻底治愈。只能通过药物治疗控制病情，维持关节功能。

10月12日9:30至10:30，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院风湿免疫科主任医师李茹进行视频直播，为您科普类风湿关节炎诊疗及日常护理的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

李茹，北京大学人民医院风湿免疫科主任医师、教授，北京市科技新星（A类），中国医师协会风湿免疫专科医师分会青年委员，中国中西医结合学会风湿免疫分会常务理事，《Rheumatology Autoimmunity》执行主编，医学参考报风湿免疫专刊编委、主编助理。英国牛津大学肯尼迪风湿病研究所访问学者。发表学术论文60余篇，其中包括Lancet Regional Health（WP）、Nat Commun及ARD等SCI论文30余篇，参编 (译)《类风湿关节炎》及《凯利风湿病学》等专著9部。主持或作为主要研究者承担国家自然科学基金、国家科技支撑计划项目等10余项国家级课题。作为主要参与者获得中华医学科技奖等奖励6项。

擅长：长期从事风湿免疫病诊疗工作，主要研究方向为类风湿关节炎的发病机制、诊断和治疗。

类风湿关节炎是一种自身免疫病，以侵蚀性关节炎为主要特征，其病理基础是滑膜炎。发病初期的关节表现为关节晨僵、肿胀、疼痛等。最后可发生关节畸形，并丧失关节正常的功能。

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