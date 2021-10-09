陈晓光：提升肿瘤诊疗能力 探索新型药物和治疗方法

近日，第六届中国医药创新与投资大会在苏州举办。会上，中国医学科学院药物研究所陈晓光表示，肿瘤是严重威胁人类健康的疾病之一，要进一步深入探索新型治疗方式，关注研发新型治疗药物，促进研究成果转化。

中国医学科学院药物研究所陈晓光（受访者供图）

陈晓光表示，近年来，免疫治疗对肿瘤治疗起到了积极的作用。探索新型治疗方式和药物也是提升肿瘤诊疗能力的重要方法。近年，国际多项研究关注天然产物中小分子化合物。其中，绿原酸是一种广泛存在于植物当中多酚类的次生代谢产物，在中药杜仲和金银花中含量较高，存在于向日葵、绿咖啡豆以及苹果中。在以往的研究数据中显示，绿原酸具有生物活性，具有抗菌作用。

陈晓光在会议现场对绿原酸的抗肿瘤作用机制相关研究内容进行了详细的介绍。她表示，希望未来能够进一步深入绿原酸在肿瘤抑制作用方面临床研究，助力研究成果进一步转化。