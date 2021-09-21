研发更多更好的药物（大健康观察）

图为工作中的柳红。

受访者供图

“新药研究周期长、投入大、失败率高，却是一份值得你倾注毕生的工作。”前不久，刚刚荣获了上海市“最美科技工作者”称号的柳红，谈论自己的科研工作，却从“失败”说起。

这是一项要经得住失败、耐得住寂寞、始终保有热情才能走下去的工作。20多年来，柳红深耕药物化学和药物设计的基础研究。针对感染性疾病、炎症、肿瘤以及代谢性疾病等多种疾病的20余个靶标，她和她的团队利用计算机辅助药物设计、高效有机合成技术和生物活性筛选技术，发现并优化先导化合物，进行创新药物研究，坚守在新药研发的第一线。

她带领团队发现了抗新冠病毒候选药物DC402234，正在美国开展I期临床；她在《科学》等国内外重要学术期刊上发表论文300余篇；在多个重大疾病领域发现10余个候选新药，7个处于临床研究，获国内外授权专利86项，实现技术转让7项。

做人、做事、做学问

“即便不做药物研究，我也会从事与医药、与生命相关的职业。”柳红出生在医学世家，“我爷爷在当地给小孩子看病很有名，他有一套独门的用药配方，我当时就觉得很有意思、很神奇，后来读书很喜欢化学。”高考时，柳红被第一志愿中国药科大学录取。

1991年本科毕业后，柳红到了山东新华制药厂工作。两年下来，她发现，企业的药物研发主要是将成熟的科技成果应用到生产中去，而她更感兴趣的则是前沿科学与创新研究。凭着对科研的一腔热情，柳红选择辞职考研，重返中国药科大学校园。

重回校园的柳红，犹如回到知识海洋的鱼儿，不放过任何一个学习前沿科技的机会。1996年，国际上兴起计算机辅助药物设计，中国科学院上海药物研究所是国内拥有计算机工作站的少数单位之一。柳红带着导师的推荐信，在假期只身来到上海求学。

时任中国科学院上海药物研究所所长的陈凯先，热情地接待了柳红，安排她进入机房学习，还鼓励她博士毕业后到上海药物研究所进行博士后研究。陈凯先的科学大家风范，给柳红留下了深刻印象，也让她走药物科研之路的决心更加坚定。

“做人、做事、做学问。这是嵇汝运先生、陈凯先院士、蒋华良院士几位导师经常教导我的，也是我反复对我的学生说的。”1999年博士毕业后，柳红进入上海药物研究所工作。

“十一五”开始，中国对重大新药创制给予专项支持。柳红明显感觉到科研条件的改善，随着迁入张江科学城，科研环境、设备设施大步提升。同时，科研体制改革也在为科研人员减负松绑。为了鼓励科研人员研发新药，上海药物研究所在科研经费、职称评定等方面倾斜，“科研团队拿到新药临床批件，所里会给予一定的科研经费奖励。科研经费还与科研项目遴选挂钩，极大促进了各科研团队的合作”。

国家队、国家人、国家责

新药研发绝非一日之功。看惯了失败，也就能淡定、理性地看待成功。抗新冠病毒候选药物DC402234诞生的背后，是柳红和她的团队十几年如一日的坚韧。

“早在十几年前，我们就开始关注抗冠状病毒的药物研究了。”柳红说，“在2003年非典期间，我们是攻关团队成员之一。也是从那时起，我们团队开始了对冠状病毒的药物研究。”

十几年的研究积累，让柳红和她的团队成功搭建了一个针对抗冠状病毒的化合物库。这次新冠肺炎疫情暴发后，他们快速根据新冠病毒转录、复制机制以及相关酶的结构特征，设计并合成了抗新冠病毒的化合物。“经过活性测试，我们发现了临床候选化合物，并快速完成了临床前研究，通过新药临床试验申报，目前正在美国进行I期临床研究。”她说。

“国家队、国家人、国家责。”柳红说，她坚持不懈的动力来源于这9个字。2013年，柳红团队参与了抗艾滋病靶点CCR5的晶体结构解析工作，负责为其他团队提供合成化合物。研究发现，唯一的上市药物马拉维诺会抑制人体的代谢酶，可能会产生无法预料的毒性，导致其不能成为鸡尾酒疗法的候选药物。

“除了把合成的化合物交给合作组，我们还能做些什么？能否设计合成新的化合物改善马拉维诺的类药性，克服其临床用药的不足和缺陷？”完成合成化合物的任务后，柳红的探索并未停止。

设想虽好，但当时由于抗艾滋病药物项目利润小，国内药企对开发此项目兴趣不大。如此一来，即便完成了对马拉维诺的优化，也将面临科研成果转化不了的风险。

面对压力，柳红选择迎难而上。“所里很支持我们的工作，帮助我们成功申请到了上海药物研究所的自主部署项目，获得了专项科研经费支持，使抗艾滋病项目得以顺利推进。”数年下来，柳红团队开发的抗艾滋病新药塞拉维诺，已经成功克服了马拉维诺的缺陷和不足，获得临床批件，进入临床研究。

这些年来，不是没有社会资本上门来邀请柳红合作成立药企，但是都被她婉拒了。“专业人做专业事，我的职责就是做好原创药物研究，把现有的实验成果顺利推进，发现更多更好的药物在临床上应用。”她说。

科研人生也能有滋有味

在上海药物所，很多人都知道柳红的团队不仅学术范十足，还有一股浓浓的文艺风。每年末，柳红都会鼓励和组织学生编排小品、表演合唱等节目。

对此，柳红解释道，科研工作紧张枯燥，学生容易产生消极负面的情绪。通过年末自编自排文艺节目，不仅能丰富学生的文化生活，还能通过文艺创造发挥学生特长、挖掘潜能，让学生们重拾自信心、树立积极心态，来应对复杂紧张的科研工作。

从上海市优秀学术带头人到全国优秀科技工作者，从全国三八红旗手到中国青年女科学家奖……荣誉纷至沓来，柳红把这些都看作国家科技进步的体现、社会公众对女性科学家的肯定，而非对她个人的褒奖。

2011年，柳红荣获第八届“中国青年女科学家奖”。她将奖金10万元用来支持“烛光行动”，旨在帮助加强农村教师队伍建设、推动中国城乡义务教育的均衡发展和城乡教育公平的支教行动。她希望给予女性科学家更多的鼓励和认可，让她们发挥自身优势，在关键性的基础工作中贡献更大的力量。

繁忙的科研工作让柳红无法周到地照顾女儿，但是丝毫没有影响到家庭氛围的融洽。“也许是我们在家里经常讨论一些药物研究方面有趣的事情，女儿从小听到的都是关于这门学科的奇妙和趣味，她和我的学生们也成为无话不谈的好朋友。”柳红说，女儿正在英国读化学专业的研究生，可谓继承了上一辈的衣钵。