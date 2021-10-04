霍尔果斯市新增2例无症状感染者

据央视新闻报道，10月3日，新疆伊犁州霍尔果斯市在三天一次常规核酸检测中，发现2人核酸检测结果呈阳性，经专家诊断均为新冠肺炎无症状感染者，目前已转运至霍尔果斯市定点医院进行隔离医学观察。

当日，伊犁州霍尔果斯市疫情防控工作指挥部立即启动应急响应，已排查密切接触者192人，全部落实隔离医学观察措施，相关流调排查、核酸检测等工作正在进行中。

另据国家卫健委3日通报称，10月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土病例2例（黑龙江1例，在哈尔滨市；福建1例，在厦门市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

厦门市卫健委3日表示，10月2日0—24时，厦门市报告新增本土确诊病例1例，报告新增本土无症状感染者0例。据介绍，2日新增确诊病例为陈某，现住同安区新民镇，在集中隔离点隔离，为确诊病例的密接人员。10月2日核酸检测结果阳性，结合流行病学史、临床症状、影像学表现和实验室检测结果，诊断其为新冠肺炎确诊病例，由市定点医院隔离诊治。据厦门市卫健委此前通报显示，2日报告的确诊患者是9月29日以来，福建省时隔3天首次报告的新增本土感染者。

10月3日，厦门思明区发布疫情防控通告称，根据国家疫情防控有关规程和《厦门市应对新冠肺炎疫情工作指挥部关于做好社区封控管控解除工作的通知》，思明区应对新冠肺炎疫情工作指挥部结合专家组评估意见，研究决定自10月3日12时起，对滨海街道黄厝社区黄厝社89号等地区解除封控、管控。

思明区政府要求，解除封控、管控后，所在街道、社区要严格落实小区闭环管理，形成小区群众自发自治、群防群控的工作机制，高水平创建“无疫小区”。

此外，黑龙江省卫健委3日介绍，10月2日0-24时，黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例1例（哈尔滨市巴彦县1例）。当日新增治愈出院本土确诊病例1例（哈尔滨市巴彦县1例）。自2021年9月21日以来，黑龙江全省累计报告本土阳性感染者94例（确诊病例87例，无症状感染者7例）。

黑龙江省卫健委表示，2日新增的确诊病例现住哈尔滨市巴彦县巴彦镇盛隆国际小区，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型），在定点医院隔离诊治。

文/本报记者 屈畅