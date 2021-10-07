我国第一版儿童临床常规检验指标参考区间正式实施

拿到化验单，我们会看到一些上升或下降的箭头，这是相对于参考区间而言的。长期以来，因健康儿童个体筛查专业性强、儿童年龄组划分细等原因，此前我国检验指标参考区间尚无儿童标准，大多沿用成人标准，一定程度上影响了儿童疾病的精准诊断和治疗。昨天(1号)，《儿童血细胞分析参考区间》《儿童临床常用生化检验项目参考区间》2项新标准，在全国范围内正式实施。

作为我国第一版儿童参考区间，2项卫生行业标准建立了28天—18岁儿童31项临床常规化验指标的参考区间，覆盖了80%儿科临床常规检验，包括儿童入园、入学必需的体检指标。标准涵盖肝功能、肾功能、电解质及全血细胞分析等疾病与健康评估所需核心指标，上述指标通过三年时间，针对7557例青少年儿童数据的盲法验证，以及18个月的临床检测观察，为参考区间的推广应用提供了坚实基础。

新建参考区间的初步应用结果还科学地校正了原有参考区间的异常率，如碱性磷酸酶的异常率由25.3%下降到7.1%，血肌酐的异常率由47.1%下降到17.5%。

国家儿童医学中心主任 倪鑫：我们拿白细胞来讲，我们在这次检测过程当中发现了半岁以内的孩子他正常白细胞的这种区间值在(每微升)四千到一万四(个白细胞)，而我们过去比如说我出生三个月一个孩子可能有点流鼻涕，咳嗽，但一查血项比如(每微升)一万二(个白细胞)，那么按照过去的标准大于一万，就是我们超过的高限值了，就可以考虑有细菌感染，可能临床就要用上抗生素了。按照我们新标准，他是正常的，不需要用抗生素。

AST(肝功能化验最主要的指标之一)的成人检验区间上限值是40或者45(区别男女性)，而此前儿童的肝功能检查指标曾长期沿用成人标准。但在新行业标准显示，28天~1岁的婴儿AST指标的区间实际上应该是 8~71，不同于成人，对于新生儿来说，60~70的检测值是正常的。

儿童版行标实施，不仅改变医生的临床决策，也会减少家长不必要的就医需求。