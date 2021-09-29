中国疾控中心专家释疑为何要开展重点人群的加强免疫

人民网北京9月29日电 （记者张文婷）近期，部分省份已经准备开展新冠疫苗的加强免疫，根据当前的疫情形势和疫苗接种情况，围绕大家关心的为何要开展重点人群的加强免疫这一问题，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在今日国务院联防联控机制举行的发布会上给出了答案。

王华庆表示，根据国内外研究结果来看，新冠疫苗在预防感染、减少发病方面，发挥了很大作用。但是，疫苗接种之后，经过一段时间，有一些人免疫力在下降，保护效果也在削弱。针对这个问题，疫苗研发专班组织相关专家进行了论证，相关企业也报告了加强免疫后临床试验的研究结果。

“研究结果显示，通过加强免疫，我们看到没有严重的不良反应发生，也看到了中和抗体的快速增长或反弹。另外，加强免疫半年之后，虽然抗体水平也有下降，但依然高于两剂或一剂接种后的峰值。这些都提示，加强免疫之后会有较好的保护效果。还有的单位也做了灭活疫苗加强免疫的相关研究，研究之后也看到不仅抗体水平增加，抗体谱也更广了，也意味着它对变异株会产生更好的保护作用。基于这些情况，我们在考虑加强免疫的问题，尤其是重点人群免疫的问题。“王华庆解释道。

对此，国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢表示，专家建议，首先针对已经接种过灭活疫苗的机场、口岸、边检、医院、疾控等工作人员，以及60岁以上的其他重点人群开展加强免疫。其他技术路线的加强免疫策略目前也在抓紧研究。根据专家的研究和论证的结果，结合疫情防控的需要，目前正在加紧制定新冠病毒疫苗加强免疫的相关政策和具体实施的措施，并将指导各地组织实施好加强免疫的工作。