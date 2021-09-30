张灵：以学科建设撬动县域医疗服务升级 构建基层人民多维健康生态圈

“县域医疗有着很大的提升空间，华医心诚医生集团希望通过学科建设、技术帮扶，助力实现‘大病不出县’。”近日，华医心诚医生集团专家张灵在总结集团对山东省济南市平阴县人民医院进行学科建设帮扶的工作时表示。

华医心诚心血管医生集团全职专家张灵（受访者供图）

“《中国心血管健康与疾病报告2019》推算心血管疾病现患人数3.3亿，县域有着非常庞大的人群，但县域医疗确存在一些问题。”张灵提到了其中三点：第一，基层医护人员的缺口比较大，特别是缺乏专业技能强的医生，由此导致大部分基层医院的医护人员工作压力较大；第二，有些医院的医护人员缺乏对心血管疾病基本诊疗知识规范、诊疗设备和基础技能的掌握；第三，县域民众对一些常见疾病，特别是患病率和死亡率较高的心脑血管疾病的预防意识和医疗知识的掌握相对薄弱，导致很多疾病在发病初期延误治疗。因此，需要加大科普和宣传教育力度，普及基本健康、预防知识。

基层医师方面，张灵认为一是要“送出去”，到上级医院进修学习；二是要“请进来”，让知名专家与基层医院形成长期合作，在基层、在科室日常医疗活动中进行“传、帮、带”，帮助他们夯实医学基础，规范诊断、治疗手段，传授新技术和新业务，从而尽快掌握先进医疗设备和技术水平的提升。

为助力实现医疗资源优化配置、促进分级诊疗落实，把牢基层人民群众的健康关卡，华医心诚医生集团开展了以“着眼于学科体系建设、以县域帮扶为重点”的县域医院帮扶行动。张灵重点围绕该院的心血管学科进行学科建设和人才培养，开展了一系列帮扶工作。张灵表示，此次在平阴县人民医院的心血管学科的建设工作，重点围绕人才培养、诊疗技术提升、患者健康知识教育与病种管理等维度展开。

为全面建设心血管疾病学科体系，便利当地患者及时就诊，在华医心诚心血管医生集团专家的指导下，平阴县人民医院搭建起心血管疾病三大疾病中心建设：胸痛中心、高血压达标中心和心衰中心。张灵介绍：“让胸痛患者了解到及时就诊的重要性，认识到延迟救治对生命的危险性。平阴县人民医院的胸痛中心目前是基层版，未来将培养出更多具备独立急诊手术能力的术者，提高本区域内对心脏疾病的急诊就治能力，将中心升级为标准版。”

“在三大中心的建设过程中，我们以平阴县人民医院为核心，调动其周围的社区医院和基层医疗机构参与其中，让慢病实现基层首诊，县医院和社区医院实现上下联动、双向转诊，急慢分治，最终让预防、治疗、康复形成闭环，在关键环节上实现标准化、体系化建设，在心血管疾病防治康领域实现预防、筛查、急救、康复的全程管理，形成医疗机构间和全区域协同的体系建设。”

此外，张灵还特别强调向基层普及健康知识，对于医院学科建设也十分重要。“我们力争构建基层医卫‘院前+院中+院外’一体化，更加科学、进步、高效的全生命周期健康管理服务模式。”