国务院联防联控机制：福建疫情已基本得到有效控制 黑龙江正处于关键期

人民网北京9月29日电（记者张文婷）近期，我国内地发生多起境外输入病例引发的本土聚集性疫情。在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，近期发生的福建疫情已基本得到有效控制，要巩固防控成果，防止疫情反弹。黑龙江疫情正处于关键期，需继续加大防控力度，坚决遏制疫情扩散蔓延。

国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢提到，疫情发生后，国家卫生健康委、国家疾控局迅速启动应急响应，紧急调派2支工作组，分别赶赴当地指导防控工作，目前各项工作正有力有序开展。

崔钢介绍，我国进入新冠肺炎疫情常态化防控以来，特别是今年7月份以来，国内多地先后发生了由德尔塔变异毒株引发的本土聚集性疫情。

由于这种变异毒株传播能力强、传播速度快，为更好、更快的控制疫情，就需要让各项有效的防控措施跑在病毒传播扩散的前面，采取及时果断的应急处置措施，强化病例发现、密接人员隔离、社区防控等各项关键环节、关键防控措施，争取在最短的时间内有效控制疫情，恢复正常的社会生产生活秩序。