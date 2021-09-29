陈益强：智能计算赋能数字眼科，助力数字化公共卫生体系建设

9月16日下午，由人民网主办，人民在线承办的第三届国民视觉健康高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“数说眼健康，守护新视界”为主题，以我国全龄段人群眼健康关键性数据作为切入，多位来自政府主管部门、眼科医疗行业、教育界的有关领导、专家学者，以及眼健康企业代表出席并参与研讨，深度聚焦我国眼健康事业核心问题，旨在进一步探索推动我国眼健康事业高速高质发展的新举措，引导全社会共同参与我国眼健康事业发展。

论坛上，中国科学院计算技术研究所研究员、泛在计算系统研究中心主任陈益强以“智能计算赋能数字眼科”为主题发表演讲。他以数字眼科全流程全生命周期互联网医院平台为例，从智能眼科设备、智能眼科医生、智能患者服务三方面切入，介绍了智能计算如何在未来赋能数字眼科，助力数字化公共卫生体系建设。

图：中国科学院计算技术研究所研究员、泛在计算系统研究中心主任陈益强

2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，要求“围绕医疗等迫切民生需求，加快创新应用，开发智能诊疗助手”。同年，国家卫健委制定了《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)》，明确提出“应用智能导医分诊、智能医学影像识别、患者生命体征集中监测等新手段，提高诊疗效率。”2020年10月，国家卫健委发布《关于加强全民健康信息标准化体系建设的意见》，意见指出，要推动医疗健康人工智能应用标准化建设。今年6月，国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》，再次提出推进医疗服务模式创新，强化信息化支撑作用。

如今，国家已相继出台多项政策鼓励医学人工智能等新技术的研发与规范化应用，医学人工智能正逐步应用于各个领域，尤其在眼科领域，更是掀起一股眼科人工智能的热潮。

“如何基于数据、算法、算力，打造一个以患者为中心的互联网医院平台，用来支撑医务人员所需要的数据，就是我们希望解决的问题。”谈及发展眼科智能计算的初衷时，陈益强表示，运用人工智能、大数据、通信技术等，可以有效降低我国医疗机构的问诊成本，提高诊疗效率，为老百姓提供精准的医疗服务。

陈益强将眼科预防、临床、康复、保健的全流程信息技术命名为“数字眼科”，并介绍了其团队与同仁医院、爱尔眼科医院集团等目前正在合作研究的三项关键技术：智能的眼科设备、智能眼科医生、智能患者服务。“完成这三项研究以后，我们可以形成以患者为中心的全流程、全生命周期的平台。”陈益强说。

在智能眼科设备方面，陈益强总结了三个要求：一是要做到智能化，设备本身要带有智能芯片。二是一体化，整个设备能够自成一体，和手机终端与其他可穿戴设备结合。三是产品化，开展智能视力筛查仪和智能眼底照相机两类智能眼科检查设备的自主研发生产和制造。

在智能眼科医生方面，陈益强指出要解决三个核心问题，即不同医疗机构数据孤岛问题、AI模型的动态成长问题、医生科研创新需求与AI模型复杂难用的矛盾。随着数据安全法的颁布，数据孤岛问题越发显著。目前，陈益强团队也在建设面向智慧医养的联邦协作平台，在保护数据隐私和安全下，实现虚拟大数据共享，助力AI模型的构建与优化。

在智能患者服务方面，陈益强介绍，目前其团队正在研制设计一款儿童使用的近视预防智能眼镜，全面监测孩子的用眼行为。另外，团队将通过APP和眼健康大数据分析平台，建立儿童眼健康模型，为家长帮助孩子降低近视提供专业的指导建议。

谈及未来的愿景，陈益强总结说，我们希望智能计算做到方便患者、助力医生，同时能够助力中国科研工作，辐射一带一路国家。希望在数字化的公共卫生上面，无论是常见眼病的筛查和近视眼的防控，都能做出我们自己的贡献。