袁耀钦：创建高水平医院 带动区域医疗健康服务提升

近日，广东省东莞市人民医院院长袁耀钦做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目。他表示，创建高水平医院要在医疗技术、科研教学、医疗管理、人才培养等方面不断创新，要坚持以人民健康为中心，通过推进现代医院管理制度建设、诊疗技术和服务水平全面提升，推动医院高质量发展。

袁耀钦介绍，东莞市人民医院始建于1888年，前身为中华基督教礼贤会东莞普济医院，经过130多年的积淀，现已发展成为集医疗、教学、科研及预防保健为一体的综合三级甲等医院。2020年12月，东莞市人民政府与南方医科大学签订了合作协议，将在东莞市人民医院的基础上，共建南方医科大学附属东莞医院。

袁耀钦表示，在强基层方面，要发挥龙头医院对基层医院的帮扶作用。近年来，东莞市人民医院已经与7家基层医院建立医联体帮扶关系，建设了约17个专科医联体，通过种种形式，助力基层医院能力提升，使得群众的基本医疗问题、预防保健和急危重症的救治能够就近解决。“一方面，医院积极实施‘建高地’工程，集中力量加强国家重点专科和广东省高水平临床重点专科建设；另一方面，医院也在同步推动优质医疗资源辐射基层医疗机构，带动区域整体医疗健康服务的提升。”

2019年，东莞市人民医院发布了《争创高水平医院登峰计划三年行动方案》，旨在将医院打造成高水平的现代研究型医院。袁耀钦表示，两年多来，医院在创建高水平医院的过程中取得了阶段性成果；在国家胸痛中心、国家房颤中心、国家标准化代谢性疾病管理中心等平台建设方面取得了良好成绩；在肿瘤防治、呼吸和重症专科建设方面也开展了多层次的研究与合作。

袁耀钦介绍，随着行动方案的实施，医院人才建设方面也取得了积极成效。医院以高层次人才队伍建设为抓手，结合医院中长期发展规划广纳人才。2020年共引进高层次人才12名（其中博士后毕业生7名），填补了医院在急危重症医学科、病理科、康复科等梯队的短板。

如何创建高水平医院？袁耀钦指出，一定要坚持以人民健康为中心，坚持基本医疗卫生事业的公益性，坚持医防结合、平急结合、中西医结合；以健全现代医院管理制度为目标，强化体系创新、技术创新、管理创新和模式创新；加快优质医疗资源的扩容和区域协同发展，为提供优质高效的医疗卫生服务、建设健康中国提供有力支撑；同时，医院也要引得进、用得好、留得住高层次人才，通过临床与科研的结合，形成良性循环，推动医院可持续发展。